Número de pessoas em situação de rua diminui em Brusque, diz prefeitura; veja os dados divulgados

A Prefeitura de Brusque, por meio da secretaria de Desenvolvimento Social, divulgou na segunda-feira, 23, que tem intensificado ações para reduzir o número de pessoas em situação de rua no município.

As medidas, segundo a prefeitura, priorizam a abordagem humanizada, especialmente voltada à internação voluntária de pessoas com dependência química, e a construção de oportunidades para reinserção social.

De acordo com dados da própria secretaria, em janeiro de 2025, havia 131 pessoas em situação de rua cadastradas na cidade. Atualmente, esse número caiu para 49, uma redução de 62,5%.

“A internação não é vista como punição, mas como um ato de cuidado, fruto de diálogo e confiança. O objetivo é romper ciclos de sofrimento e oferecer uma chance real de reconstrução de vida”, destaca o secretário de Desenvolvimento Social, Volnei Montibeller.

Ações integradas e permanentes

Entre as principais frentes está a Abordagem Social Integrada, realizada por meio do programa “Brusque: Quem Ama, Cuida”.

A iniciativa reúne equipes das secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde, Obras, Gabinete do Prefeito e Bem-Estar Animal, com apoio da Polícia Militar.

Durante as operações, as equipes identificam pessoas em situação de rua e oferecem acolhimento, assistência social e encaminhamentos para serviços de saúde e instituições terapêuticas.

As etapas do trabalho incluem: escuta ativa e abordagem nas ruas; encaminhamento para comunidades terapêuticas e clínicas de reabilitação; acompanhamento da evolução dos tratamentos; processo de reintegração social, com suporte familiar e acesso a programas de geração de renda.

“O trabalho não para na abordagem. Seguimos acompanhando cada pessoa, buscando garantir que ela tenha condições de recomeçar, seja por meio de fortalecimento de vínculos familiares, seja pela construção de uma nova trajetória”, complementa o secretário.

Apoio e conscientização

Além das operações nas ruas, o município mantém o funcionamento do Centro POP, que oferece atendimento especializado, emissão de documentos, orientação para acesso a serviços de saúde, educação e inserção no mercado de trabalho. Também conta com o Albergue Municipal, que oferece acolhimento noturno, alimentação e suporte básico.

Paralelamente, a secretaria de Desenvolvimento Social desenvolve campanhas de conscientização sobre doações responsáveis, incentivando que a população direcione apoio às instituições que atuam no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Estamos espalhando placas pela cidade para reforçar que a esmola pode, muitas vezes, perpetuar a situação de rua. Ao contrário, quando a sociedade apoia as entidades que atuam no acolhimento, oferece oportunidades reais de mudança. A rua não é lugar para ninguém. Quem quiser recomeçar, em Brusque terá essa chance. Mais do que números, são vidas que estão sendo resgatadas com dignidade, cuidado e fé no futuro”, finaliza Volnei Montibeller.

