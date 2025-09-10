Números da educação de SC caem em comparação a outros estados

Educação em queda 1

Os números da educação em SC continuam caindo assustadoramente quando comparados aos de outras unidades da federação. O Ministério da Educação divulgou ontem que no Brasil o total de estudantes matriculados no ensino médio no modelo integral, aumentou 242% nas redes estaduais de 2016 a 2024, indo de 393 mil a 1,3 milhão. O levantamento considera como como matrículas naquele modelo aquelas quando os alunos permanecem em atividades presenciais por 35 horas ou mais, semanalmente. Nacionalmente, 22% do total estão cadastrados na modalidade.

Educação em queda 2

Estão com índices lá em cima, por exemplo, o Ceará (74%), Piauí (71%), Pernambuco (69%), Paraíba (63%) e Bahia (54%), enquanto as piores situações estão no Distrito Federal (2%), SC (3%), Roraima (4%) e Mato Grosso (5%). O que tanto humilha a posição de SC é que, depois de Rondônia, naquele período houve uma redução de 3,6% na oferta do modelo.

Arquitetura viva

Primeiro do gênero no Brasil, está projetado para construção em Balneário Camboriú o Auris Residenze, primeiro edifício-árvore do Brasil, que contará com sensores de CO₂ integrados ao sistema de renovação de ar em todas as áreas comuns, incluindo as garagens, ambientes tradicionalmente negligenciados em termos de ventilação e qualidade do ar. Para tal terá certificações internacionais. Terá 26 apartamentos. com lançamento oficial para o final deste ano.

Jovens cientistas

Mais de 300 iniciativas científicas de jovens de 20 Estados participam até sexta-feira, em Joinville, no Ágora Tech Park, da etapa presencial em SC da 10ª edição da Feira Brasileira de Iniciação Científica (FEBIC). Os trabalhos abrangem soluções que vão desde o uso de bioplásticos e materiais sustentáveis até propostas em inteligência artificial aplicada à saúde. Também passam por educação inclusiva, energias renováveis, monitoramento ambiental, combate a doenças e até jogos educativos e aplicativos voltados à cidadania.

Cidades inteligentes

Três projetos em SC – Cidade Pedra Branca, em Palhoça; Woa Sky, em São José; e VivaPark, em Porto Belo – incorporam o conceito de empreendimentos de uso misto, que unem moradia, trabalho, lazer e serviços em um só endereço, que vem ganhando força nas principais metrópoles do mundo e que cada vez mais encontra espaço no Brasil. O conceito também dialoga com a chamada “cidade de 15 minutos”, onde todos os serviços essenciais estão acessíveis em curtas distâncias, reduzindo deslocamentos e ampliando a qualidade de vida.

Cidades para pessoas

A Câmara de Dirigentes Lojistas e a Associação Empresarial de Florianópolis anunciaram ontem uma parceria para financiar um estudo internacional com consultoria, por seis meses, do escritório do renomado arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl, para repensar o Centro da Capital. A ideia é valorizar conceitos de mobilidade ativa, uso democrático de espaços públicos e qualidade de vida como prioridade do urbanismo, redesenhando a região para as próximas décadas, com foco nas pessoas e na inclusão.

Projetos

A semana começou com 20 novos projetos iniciando tramitação no Legislativo estadual, todos de origem parlamentar. Versam desse a realização de ações nas escolas de educação básica para segurança no trânsito e no trabalho, passando por medidas voltadas ao uso de medicamentos à base de canabidiol, à datas comemorativas referentes à cachaça.

Tiro no ar

Aquele passarinho veio dizer que pode ecoar negativamente em Brasília a compra que o governador Jorginho Mello está fazendo, de 350 novos fuzis israelenses para a Polícia Civil. Como se sabe, Lula é tido como “persona non grata” pelo governo de Israel. E isso quer dizer muita coisa em termos políticos e diplomáticos.

Desleixo

Precisou a intervenção da Justiça Federal para que a Prefeitura de Laguna, sob pena de pesadas multas, cuidasse um pouco melhor de um diamante de sua história que o Memorial Tordesilhas, um belo monumento cujo abandono é lamentável.

Diferenças

Se há muita semelhança quanto à calvície de ambos – que é total – as diferenças políticas entre o senador Esperidião Amin (PP-SC) e o ministro “supremo” Alexandre de Moraes são abissais. Amin está numa campanha intensiva no Senado para criação de uma CPI destinada a investigar a chamada “vaza-toga”. Afirma haver fortes indícios de que houve produção de provas dentro do STF para viabilizar acusações relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023.