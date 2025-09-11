Nunes Marques adia término de julgamento e prolonga permanência de prefeito de Botuverá no cargo mesmo com cassação inevitável

O ministro Kassio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pediu vista ao julgamento da cassação do prefeito Victor Wietcowsky (PP). Isso fará com que o prefeito fique no cargo por mais tempo, mesmo com a cassação inevitável. Agora, a conclusão do julgamento, prevista para esta quinta-feira, 11, foi adiada, sem previsão de retomada.

Quando um ministro pede vista, significa que ele precisa de mais tempo de análise do caso. Então, ele pode, por decisão unilateral, adiar a conclusão de um julgamento. Mais tarde, o caso de Victor será retomado com o mesmo placar de quando parou (4 a 0 contra o prefeito).

Na prática, o TSE já formou maioria para cassar Victor. Então, independentemente de como será o voto de Nunes Marques na retomada do julgamento, não terá efeito para reverter a decisão do plenário virtual.

Victor e o vice-prefeito Kaioran Paloschi (PP) serão cassados após o término do julgamento no tribunal. Eles devem ser substituídos pelo presidente da Câmara de Botuverá, Odirlei Bissoni (MDB).

A maioria para cassar o prefeito e o vice foi formada na noite desta quarta-feira, 10, por Floriano de Azevedo Marques (relator), André Mendonça, Cármen Lúcia e Isabel Gallotti. Ainda vão votar Kassio Nunes Marques (que pediu vista), Estela Aranha e Antonio Carlos Ferreira.

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

