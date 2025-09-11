Nunes Marques adia término de julgamento e prolonga permanência de prefeito de Botuverá no cargo mesmo com cassação inevitável
Decisão de Nunes Marques deixa Victor no cargo por mais tempo, mas não impede cassação
Decisão de Nunes Marques deixa Victor no cargo por mais tempo, mas não impede cassação
O ministro Kassio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pediu vista ao julgamento da cassação do prefeito Victor Wietcowsky (PP). Isso fará com que o prefeito fique no cargo por mais tempo, mesmo com a cassação inevitável. Agora, a conclusão do julgamento, prevista para esta quinta-feira, 11, foi adiada, sem previsão de retomada.
Quando um ministro pede vista, significa que ele precisa de mais tempo de análise do caso. Então, ele pode, por decisão unilateral, adiar a conclusão de um julgamento. Mais tarde, o caso de Victor será retomado com o mesmo placar de quando parou (4 a 0 contra o prefeito).
Na prática, o TSE já formou maioria para cassar Victor. Então, independentemente de como será o voto de Nunes Marques na retomada do julgamento, não terá efeito para reverter a decisão do plenário virtual.
Victor e o vice-prefeito Kaioran Paloschi (PP) serão cassados após o término do julgamento no tribunal. Eles devem ser substituídos pelo presidente da Câmara de Botuverá, Odirlei Bissoni (MDB).
A maioria para cassar o prefeito e o vice foi formada na noite desta quarta-feira, 10, por Floriano de Azevedo Marques (relator), André Mendonça, Cármen Lúcia e Isabel Gallotti. Ainda vão votar Kassio Nunes Marques (que pediu vista), Estela Aranha e Antonio Carlos Ferreira.
Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes: