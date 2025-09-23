Nuvem funil: fenômeno é registrado no Alto Vale em meio à frente fria no fim de semana

No último fim de semana do inverno, o avanço de uma frente fria provocou tempestades severas em Santa Catarina, incluindo o tornado registrado em Barra Bonita. Em Alfredo Wagner, no Alto Vale, por volta das 8h40 de domingo, 21, moradores relataram a formação de uma nuvem funil na área rural do município.

A Defesa Civil confirmou o registro a partir de imagens e relatos, que mostram a presença de rotação na nuvem.

Segundo a Defesa Civil municipal, não foram identificados danos ou marcas provocados pelo vento no local. Pela ausência de contato com o solo, o fenômeno foi oficialmente classificado como nuvem funil e não como um tornado, que precisa tocar o solo.

