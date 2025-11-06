‘O Agente Secreto’, aposta do Brasil no Oscar, chega aos cinemas de Brusque
Há sessões no Cine Gracher do shopping
Há sessões no Cine Gracher do shopping
O filme O Agente Secreto, aposta do Brasil no Oscar, chega aos cinemas de Brusque. Há sessões no cine Gracher do shopping.
“O Agente Secreto”, novo longa escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, é ambientado no Brasil de 1977. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia de 40 anos que decide deixar a agitação de São Paulo e se mudar para o Recife.
Buscando abandonar um passado marcado por violência e mistérios, ele tenta recomeçar a vida na nova cidade. Porém, sua chegada coincide com a semana de Carnaval, período em que o clima tranquilo logo se transforma em confusão.
Com o passar dos dias, Marcelo percebe que, em vez de encontrar sossego, acabou atraindo exatamente o caos do qual pretendia escapar.
Como se não bastasse, o personagem descobre que está sendo vigiado pelos vizinhos e percebe que o lugar escolhido para fugir dos problemas está muito distante de se tornar o refúgio que imaginava.
CINE GRACHER 1
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 15h30
QUANDO O CÉU SE ENGANA
Dublado / 17h30
O AGENTE SECRETO
Dublado / 20h
CINE GRACHER 2
FRANKIE E OS MONSTROS
Dublado / 16h
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 19h
QUANDO O CÉU SE ENGANA
Dublado / 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 6, 9 e 12/11)
CINE GRACHER 3
MAURÍCIO DE SOUZA
Dublado / 16h
TERROR EM SHELBY OAKS
Dublado / 18h15
CHAINSAW MAN – O FILME: ARCO DA REZE
Dublado / 20h15
CINE GRACHER HAVAN 1
SE NÃO FOSSE VOCÊ
Dublado / 15h30
PREDADOR: TERRAS SELVAGENS
Dublado / 18h15 e 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 6 e 9/11)
J-HOPE TOUR HOPE ON THE STAGE THE MOVIE
Legendado – 19h (somente no dia 12/11)
CINE GRACHER HAVAN 2
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 16h
O TELEFONE PRETO 2
Dublado / 18h e 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 9/11)
CINE GRACHER HAVAN 3
A CASA MÁGICA DA GABBY
Dublado / 15h30
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 18h30
SE NÃO FOSSE VOCÊ
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 9/11)
Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje: