O filme O Agente Secreto, aposta do Brasil no Oscar, chega aos cinemas de Brusque. Há sessões no cine Gracher do shopping.

“O Agente Secreto”, novo longa escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, é ambientado no Brasil de 1977. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia de 40 anos que decide deixar a agitação de São Paulo e se mudar para o Recife.

Buscando abandonar um passado marcado por violência e mistérios, ele tenta recomeçar a vida na nova cidade. Porém, sua chegada coincide com a semana de Carnaval, período em que o clima tranquilo logo se transforma em confusão.

Com o passar dos dias, Marcelo percebe que, em vez de encontrar sossego, acabou atraindo exatamente o caos do qual pretendia escapar.

Como se não bastasse, o personagem descobre que está sendo vigiado pelos vizinhos e percebe que o lugar escolhido para fugir dos problemas está muito distante de se tornar o refúgio que imaginava.

Confira o trailer de O Agente Secreto:

CINE GRACHER 1

O NATAL DA PATRULHA CANINA

Dublado / 15h30

QUANDO O CÉU SE ENGANA

Dublado / 17h30

O AGENTE SECRETO

Dublado / 20h

CINE GRACHER 2

FRANKIE E OS MONSTROS

Dublado / 16h

O NATAL DA PATRULHA CANINA

Dublado / 19h

QUANDO O CÉU SE ENGANA

Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 6, 9 e 12/11)

CINE GRACHER 3

MAURÍCIO DE SOUZA

Dublado / 16h

TERROR EM SHELBY OAKS

Dublado / 18h15

CHAINSAW MAN – O FILME: ARCO DA REZE

Dublado / 20h15

CINE GRACHER HAVAN 1

SE NÃO FOSSE VOCÊ

Dublado / 15h30

PREDADOR: TERRAS SELVAGENS

Dublado / 18h15 e 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 6 e 9/11)

J-HOPE TOUR HOPE ON THE STAGE THE MOVIE

Legendado – 19h (somente no dia 12/11)

CINE GRACHER HAVAN 2

O NATAL DA PATRULHA CANINA

Dublado / 16h

O TELEFONE PRETO 2

Dublado / 18h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 9/11)

CINE GRACHER HAVAN 3

A CASA MÁGICA DA GABBY

Dublado / 15h30

O NATAL DA PATRULHA CANINA

Dublado / 18h30

SE NÃO FOSSE VOCÊ

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 9/11)

