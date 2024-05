“O amor nunca vai embora”: conheça a história de Zenor Sgrott, que morreu aos 84 anos

O ex-prefeito de Botuverá Zenor Sgrott faleceu aos 84 anos no início da tarde desta sexta-feira, 10, no no Hospital Azambuja, em Brusque.

“É preciso pensar que, embora essa pessoa querida não esteja mais entre nós, o amor nunca vai embora” declarou um de seus filhos, Edson Viki.

“Vamos viver o seu luto, chorar, sofrer, e depois vem a saudade. Mas sabemos que não estarmos sozinhos na dor. Temos a certeza de que o seu Zenor sempre fez tudo para ajudar as pessoas, e com certeza será recompensado na eternidade”, completou.

Ele deixa sua esposa, Bernardina Tomazia Sgrott, dois filhos, Edson e Edemir, três filhas, Jeane, Jovane e Márcia, dez netos e sete bisnetos.

O velório ocorrerá no salão da igreja matriz de Botuverá, a partir das 19h desta sexta e o sepultamento no sábado, 11, em horário ainda indefinido, no Cemitério do Centro de Botuverá.

Carreira política

Nascido em Nova Trento, Zenor foi prefeito por dois mandatos, de 1977 a 1983 e de 2009 a 2012. Também foi vereador de 1969 a 1973 e fundador do Partido da Frente Liberal (PFL), que futuramente transformou-se em Democratas (DEM) e hoje faz parte do União Brasil, em Botuverá.

