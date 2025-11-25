“O bolão está morrendo”: professora aposentada busca renovação do esporte com aulas para jovens em Brusque

A aula de Educação Física dos estudantes da 2ª série da Escola de Educação Básica Feliciano Pires foi na pista de bolão do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque. Na semana passada, duas turmas, formadas por cerca de 50 alunos, tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a modalidade e mostrar seus talentos no esporte que já foi bastante popular em Brusque, mas hoje enfrenta dificuldades de renovação.

O convite para a visita dos alunos à pista de bolão do clube foi feito pela sócia, Maria Elena Albani Dalago, 77 anos. Professora de educação física aposentada, ela pratica a modalidade há 27 anos, e está preocupada com o futuro do esporte em Brusque.

“O bolão já foi um esporte muito famoso aqui na cidade, antigamente, muitas pessoas jogavam, mas hoje sinto que o bolão está morrendo porque não há uma renovação, as pessoas que jogam já não têm mais capacidade física, e muitos jovens nem sabem o que é a modalidade, por isso tive a ideia de trazer os alunos para o clube para eles entenderem um pouco sobre o esporte”, diz.

Maria Elena fez o convite ao professor de Educação Física da Escola Feliciano Pires, Lucas Barbosa, que prontamente aceitou e organizou a visita dos estudantes. A maioria dos jovens não conhecia a modalidade, mas após a breve explicação da jogadora sobre como funciona o bolão, logo se arriscaram na pista. Muitos, inclusive, se saíram bem, conseguindo a façanha de derrubar os nove pinos, concluindo o objetivo do jogo.

O professor destaca que a ideia é que com a aula que tiveram durante a visita ao Caça e Tiro, os jovens se interessem pela prática e, quem sabe, formem novos grupos de bolão.

“A professora Maria Elena quer reerguer o bolão na cidade e estamos felizes em poder ajudar. Conversei com os alunos antes de vir para o clube e poucos conheciam o bolão, apenas o boliche, que é semelhante, mas hoje vimos todas as diferenças entre os dois esportes. Praticando, todos os alunos gostaram muito. Espero que eles queiram continuar jogando”, diz.

Experiência aprovada

Os alunos iniciaram tímidos. No começo, poucos tomaram a iniciativa de ir para a pista após o convite da anfitriã. Mas logo que as primeiras bolas atingiram os pinos, os adolescentes começaram a se animar e, rapidamente, uma grande fila se formou. Todos queriam ter a oportunidade de experimentar a pista de bolão do Caça e Tiro.

Aluna da 2ª série 2, Ana Júlia Tambosi, 16 anos, foi uma das jogadoras. Ela conta que, antes da visita, não conhecia o bolão. “Eu achava que o bolão era algo parecido com o bingo. Quando cheguei e vi que não era, fiquei incrédula. Gostei muito de jogar, a experiência foi divertida. Passamos uma manhã diferente, só tenho que agradecer pelo convite”.

O aluno Vinicius Souza Sapelli, 17 anos, da 2ª série 3, também não conhecia o bolão e aprovou a experiência. “Eu já conhecia o Caça e Tiro, já frequentei alguns eventos, mas não conhecia a parte dos esportes e não fazia ideia do que era o bolão. É bem parecido com o boliche, que já joguei algumas vezes. Achei a experiência muito legal, gostaria de fazer mais vezes”.

Já Henrique Dias Milani, 17 anos, já teve contato com o bolão anteriormente, quando morava com a família em Herval do Oeste (SC). “Meu pai tinha um clube em Herval do Oeste, que tinha a pista de bolão, e joguei algumas vezes lá. Para mim, a visita foi bem nostálgica, porque lembrei daquela época. Só achei as bolas daqui um pouco diferentes. A pista automatizada também foi bem interessante. valeu super a pena participar da visita”.

Novas visitas no futuro

Com a experiência positiva, Maria Elena pretende organizar a visita de outras escolas da cidade para que mais jovens conheçam e se interessem pelo bolão.

“Os clubes da nossa cidade sempre foram muito fortes no bolão, mas com o tempo parou. Aqui no Caça e Tiro tem apenas um grupo. Eu não gostaria de ver o bolão morrer tão cedo assim, por isso organizei essa visita, para tentar incentivar, e quero organizar outras. Os alunos do Feliciano Pires gostaram muito, ficaram eufóricos com a oportunidade de jogar e quero proporcionar para outros estudantes também”.

Além da aula na pista de bolão, os jovens tiveram a oportunidade de conhecer a cancha de bocha do clube e também praticar a modalidade.

O Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque está aberto a receber novos grupos de bolão. Os interessados, podem entrar em contato com a secretaria do clube, pelo telefone: (47) 3396-6871.

Leia também:

1. Brusque depois da chuva: saiba o que diz a previsão desta terça-feira

2. Basquete masculino e vôlei feminino de Brusque vencem na estreia dos Jasc

3. VÍDEO – Câmera de segurança registra momento em que carreta pega fogo na Ivo Silveira

4. Saiba quais bairros arrecadaram mais em IPTU e ITBI em 2025

5. VÍDEO – Incêndio atinge caminhão e motocicleta na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar



Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

