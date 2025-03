A cozinha sempre foi mais do que um espaço de preparo de alimentos para as mineiras Elenir Fernandes Santos, Nany Fernandes Reis, Elaine Fernandes Santos Braga e Francisca Fernandes Guimarães, que levaram suas tradições culinárias para Guabiruba.

Desde a infância, em Betim, Minas Gerais, as quatro irmãs cresceram envolvidas pelo aroma dos temperos caseiros e pelo calor da cozinha familiar.

Inspiradas por Elenir, que permaneceu em Betim e há mais de 20 anos transformou sua paixão pela gastronomia em um próspero negócio, Nany, Elaine e Francisca agora escrevem sua própria história em Guabiruba.

Chegada a Guabiruba

Ao chegarem a Guabiruba, no ano de 2016, as três irmãs Fernandes iniciaram sua jornada culinária servindo refeições em escolas do município.

Aos poucos, seu tempero inconfundível começou a se espalhar pela cidade, conquistando paladares e despertando memórias afetivas em quem provava seus pratos.

A cozinha, que sempre foi um ponto de encontro na família, se transformou em uma ponte entre culturas, unindo a tradição mineira com os costumes germânicos.

O reconhecimento da comunidade então incentivou as irmãs a sonharem mais alto. Se tantos já conheciam e admiravam seus sabores, por que não expandir esse legado?

Buffets à mineira em Guabiruba

Assim, elas decidiram abraçar o desafio de levar a experiência gastronômica a um novo nível, oferecendo buffets repletos de sabor e tradição.

Atualmente, todos os fins de semana, elas promovem eventos gastronômicos no Sítio do Sol, localizado no bairro Aymoré.

Nesse espaço, os visitantes podem então desfrutar de um verdadeiro banquete mineiro, com pratos icônicos que fazem jus às raízes da família Fernandes.

Servindo além de Guabiruba

Além de consolidarem sua presença em Guabiruba, as irmãs também levam sua culinária a eventos especiais, espalhando sua identidade gastronômica pela região.

O que começou como um simples amor pela cozinha se tornou um projeto de vida, repleto de dedicação e carinho.

Isso continua encantando e conquistando cada vez mais apreciadores.

Trajetória de sucesso

A trajetória dessas mulheres é um testemunho de paixão, persistência e amor pela culinária.

Elas trouxeram de Minas Gerais não apenas receitas, mas também histórias e um tempero especial, que agora faz parte do cotidiano de muitos moradores de Guabiruba.

Galeria de fotos

