A virada da primeira para segunda quinzena de julho de 2017 será marcada pela passagem de um sistema de chuvas pelo sul do Brasil. Segundo Laura Rodrigues, meteorologista da Epagri/Ciram, nesta semana ainda teremos a ação do tempo seco e temperatura acima do normal para este mês em várias regiões do estado, inclusive em Brusque, mas a partir do próximo dia 16, o ar polar desta frente fria promete trazer o frio de inverno de volta e derrubar a temperatura na nossa região. A partir do dia 17 de julho, temperaturas negativas serão observadas novamente em SC. Laura destaca ainda que entre 20 e 21/07, as temperaturas voltam a subir no Estado.