Tempos atrás, tirei o dia pra fazer uma das coisas que mais gosto: passear de “moto” pelo interior de nossa região e o local escolhido foi aqui em Brusque mesmo, por sinal, bem pertinho de minha casa, no bairro Rio Branco. Sem esquecer a câmera fotográfica, lá fui eu adentrar a denominada “Rua da Fazenda” e o cenário logo de cara, me transmitiu paz e tranqüilidade. Boa parte do percurso naquela via é ainda com a mata presente nos dois lados da pista bem como, enormes campos com pastagens. O progresso parece não ter chegado a esse pedacinho de nosso município.

O Rio Itajaí Mirim sempre contornando as belas paisagens e ajudando na formação de lindas imagens. Muito bom saber que ainda temos lugares em Brusque onde a ação do progresso parece ainda não ter chegado. Comum se deparar com pessoas que usam o local para caminhadas ou outras atividades que envolvam entretenimento como passeios a cavalo ou de Bike.

Mas nem tudo parece tão perfeito assim. Nesta imagem abaixo, temos a cena do descaso, da ignorância bem como falta de noção de responsabilidade de alguns indivíduos: O LIXO sendo depositado junto às margens da estrada e o que é ainda pior, com o Itajaí Mirim logo ao lado. Esta prática irresponsável vem sendo praticada já há mais de três anos, inclusive por mim registrado e publicado nas minhas redes sociais, porém, sem providências tomadas pelas autoridades responsáveis. Nos resta saber até quando teremos este pedaço do paraíso aqui mesmo em nosso município. Preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele.