Hoje,18/05, data considerada especial para mim pois tive alta do hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux, o nosso ”Velho porém firme AZAMBUJA”aqui em Brusque, após 09 dias internado, consequência de um grave acidente que sofri com motocicleta. Lesões graves com escoriações pelo meu corpo, foi o resultado desta fatalidade. Não posso aqui em hipótese alguma, deixar de lembrar e agradecer em primeiro lugar, a Deus que não me desamparou em momento algum, também o apoio que tive de forma incessante, dos meus familiares, não medindo esforços para me ajudar. Também meus agradecimentos ao Dr. Daniel Rodrigo Klein, Cirurgião Ortopedista, que em momento algum o consegui vê-lo como médico e sim, um ser humano amigo sempre disposto a me informar, me instruir sobre meu estado de saúde e muito bem assessorado pelo profissional de plantão, Dr. Rafael Hoffmann. Todos que lá prestam seus serviços dão o máximo de si, quadro de enfermagem, limpeza, administração, qualquer de um dos funcionários.

Se não está perfeito é porque os representantes públicos no poder não fazem sua parte. Vemos os cofres públicos sendo ”arrombados”pelos nossos políticos e enquanto isso, o repasse de verbas para a saúde do nosso povo fica comprometido. Lamentável isso!

Espero agora que a minha fase de recuperação seja breve e perfeita pois ganhei uma segunda chance de viver. Aos poucos, quero ir retomando a minha vida normal. Obrigado a todos que me desejaram boas melhoras através das redes sociais. Não morri, estou com vida para dizer meu ”MUITO OBRIGADO” a todos que me querem bem!