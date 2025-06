O Município celebra 71 anos de vida e 10 anos de profunda transformação digital

Em 26 de junho de 1954, há exatos 71 anos, circulava a primeira edição impressa do jornal O Município. Ao longo de sua história, passou por diferentes gestores, editores, formatos e tecnologias – mas sempre com o mesmo propósito: ser a principal fonte de informação de Brusque e região, acompanhando de perto seu desenvolvimento.

Entre os marcos dessa trajetória, 2015 se destaca como um ponto de virada. Foi o ano em que o jornal adotou o modelo mobile first, priorizando o digital e passando a monitorar a audiência em tempo real — uma transformação que impactou diretamente a cultura da redação.

Nesse mesmo período, também realizou sua primeira transmissão ao vivo e deu início às produções em vídeo, consolidando um novo formato de atuação multiplataforma.

Já em 2016, tornou-se líder em audiência digital na região. Desde então, consolidou-se com novos posicionamentos editoriais, reformulações do portal, produção de programas e documentários, além de conquistar prêmios estaduais e nacionais, receber homenagens e expandir sua atuação para Blumenau e Joinville.

Hoje, com presença nas principais plataformas digitais e dezenas de milhões de visualizações a cada ano que passa, O Município é o terceiro maior grupo digital de Santa Catarina.

Primeiros passos na era digital

Em 1995, com cerca de 50 mil internautas no país, o Brasil deu início ao jornalismo online com o FolhaWeb, da Folha de São Paulo, seguido pelo lançamento do UOL em 1996. Nos anos 2000, o portal da Folha se modernizou e o Grupo RBS criou o ClicRBS, fortalecendo a presença digital no Sul do país.

Quatro anos após o pioneirismo da Folha, O Município lançou seu primeiro site: omunicipio.com.br, com layout simples e leitura direta. Em 2002, ao tornar-se diário, o jornal passou a se chamar Município Dia a Dia, mantendo o visual inicial.

A primeira grande reformulação veio em 2005, com o site municipiodiaadia.com.br: colunas completas na página inicial e a edição impressa disponível em formato flip — uma inovação em Santa Catarina. Em 2008, o portal passou a priorizar a cobertura factual em tempo real, iniciando sua transição para o jornalismo digital.

Até 2012, o site ainda era dependente do impresso. Isso mudou com o lançamento do Município Mais, primeiro portal focado em conteúdo digital próprio e atualizado em tempo real. O jornal investiu em ações de engajamento e coberturas especiais, além de reportagens ao vivo, vídeos e galerias de fotos.

As redes sociais começaram a ser exploradas com a criação das páginas no Facebook e Instagram. A transformação foi conduzida por um editor que trouxe experiência de grandes veículos e implantou práticas que permanecem até hoje.

Atualizações no portal

Em 2013, O Município se dedicou à atualização do portal Município Mais e das redes sociais. Nesse período, foi criada a seção Município 24h, com quatro câmeras ao vivo em Brusque e Guabiruba, em parceria com empresa local.

Em 2013, o jornal cobriu as manifestações populares com painel minuto a minuto no site e registros fotográficos no recém-criado Instagram.

Em 2014, o jornal passou por mudanças visuais e estruturais: adotou novo logotipo, trocando o amarelo e preto pelo azul, e lançou um layout reformulado para o portal, que permitiu a publicação direta de conteúdos pelo celular.

Mergulho no digital

No segundo semestre de 2015, O Município adotou o modelo mobile first, priorizando o digital sobre o impresso. A redação passou por treinamentos para essa transição.

Com melhorias na equipe, o jornal também se tornou competitivo nas coberturas em tempo real, incluindo segurança pública. A redação passou a ter acesso aos dados de audiência ao vivo — prática que segue até hoje.

Em março, o jornal fez sua primeira transmissão ao vivo, por meio do site Periscope, durante uma coletiva do prefeito interino Roberto Prudêncio Neto, e iniciou produções audiovisuais profissionais, como o projeto Casarões.

A comercialização de anúncios específicos para o portal também avançou, com a equipe treinada para publicidade digital, como banners e campanhas nas redes sociais.

Em 2016, O Município consolidou sua liderança digital, superando portais de rádios locais em audiência e engajamento, e contratou uma empresa de TI com experiência em grandes grupos para modernizar sua operação.

Reposicionamento

Em 2017, O Município passou por um reposicionamento estratégico que marcou sua consolidação digital. Na ocasião, unificou sua identidade e retomou O Município como marca única.

Com isso, foi lançado um novo site, em 14 de março: omunicipio.com.br, apresentado durante um evento com a presença de autoridades e lideranças regionais. A identidade visual foi atualizada com o símbolo do “M” em esfera azul, mantendo a cor e a tipografia introduzidas em 2015.

O reposicionamento foi destaque nacional no site da Associação Nacional dos Jornais (ANJ), como exemplo de modernização no jornalismo regional.

Expansão regional, inovação digital e liderança

A partir de 2017, O Município iniciou sua expansão regional, começando a atuar também em Blumenau, com foco em qualidade, agilidade e volume de conteúdo.

Em pouco tempo, a operação logo passou para uma sede ampla e moderna, sendo reconhecida com homenagens na Câmara de Vereadores de Blumenau.

Em 2018, o jornal realizou sua primeira cobertura eleitoral com entrevistas em vídeo, avançando na produção audiovisual.

No ano seguinte, lançou a série documental Casas de Memórias, sobre o patrimônio enxaimel de Guabiruba, e criou grupos de WhatsApp para distribuir conteúdo — tornando-se o veículo brasileiro com maior número de membros desses grupos, segundo pesquisa da Universidade de Toulouse.

Em 2020, adotou um modelo editorial que alia agilidade na cobertura factual e aprofundamento exclusivo, com escalas fixas. Também passou a contar com um repórter exclusivo para esportes, focado no Brusque Futebol Clube.

Durante a pandemia, o jornal se tornou referência regional na cobertura da Covid-19, criando estúdios multimídia em Brusque e Blumenau com apoio do Google, onde foram produzidos programas como O Município Ao Vivo, Esporte Clube e DIA.

As transmissões ao vivo das apurações eleitorais, antes domínio de rádios e TVs, passaram a ser feitas pelo jornal, que realizou seus primeiros debates eleitorais, inclusive online em Blumenau.

Ainda em 2020, lançou o portal O Município Joinville, expandindo sua atuação estadual e recebendo novamente reconhecimento da Câmara de Vereadores local.

Nesse período, criou a área de Estratégias Digitais para apoiar redação e comercial com análise de métricas, otimização e inovação, fundamental para sustentar o crescimento contínuo do veículo.

Cases de sucesso e crescimento recorde

Os cadernos especiais de O Município evoluíram para formatos como séries documentais e programas multimídia, incluindo o DIA, focado em arquitetura e design. A cobertura do Brusque Futebol Clube também ganhou estrutura digital completa, com pré-jogo, painel minuto a minuto e crônicas imediatas.

Em crises, como enchentes e o episódio de dois prefeitos em uma semana em 2016, o jornal destacou-se com plantões fixos, cobertura em tempo real e transmissões ao vivo pelo Facebook.

Em 2024, O Município se consolidou como referência regional em jornalismo e inovação digital. Entre os destaques estão três debates eleitorais em estúdios próprios para Brusque, Guabiruba e Botuverá — com a edição de Brusque registrando a maior audiência da história.

Com 42 prêmios estaduais e nacionais, o jornal atua nas principais plataformas digitais, usando as melhores ferramentas para monitoramento e distribuição. Além disso, está presente nas redes sociais de maior influência.

O crescimento é expressivo: de pouco mais de 1 milhão de visualizações em 2012 para mais de 21 milhões em 2024, com recorde de 53 milhões em 2020 durante a pandemia.

Com diversos grupos ativos no WhatsApp e mais de 89 milhões de impressões mensais em todas as plataformas, O Município é hoje o terceiro maior grupo digital de Santa Catarina, produzindo milhares de conteúdos mensais nas três cidades onde atua.

