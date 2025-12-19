O Município fortalece parcerias comerciais e amplia a cobertura do Campeonato Catarinense 2026

Com todas as cotas comerciais esgotadas, o jornal O Município prepara uma cobertura completa do Campeonato Catarinense 2026, acompanhando os dois representantes de Brusque na elite do futebol estadual: Brusque Futebol Clube e Clube Atlético Carlos Renaux. A cobertura no jornal contará com o patrocínio de Fiat Trevisul, Unifebe, Paddock Pneus e Vittaì, do Grupo Upper, marcas que já são parceiras consolidadas de O Município.

A cobertura será multiplataforma, com reportagens no jornal impresso, no portal omunicipio.com.br e forte presença nas redes sociais, reforçando o posicionamento de O Município como referência em jornalismo esportivo regional e como um ambiente qualificado de visibilidade para marcas.

Um dos principais destaques do projeto será a cobertura especial da segunda rodada do Campeonato Catarinense, quando Brusque e Carlos Renaux se enfrentam em um clássico histórico. As equipes não se enfrentam desde 2004, quando duelaram duas vezes na mesma temporada, o que torna o reencontro um dos momentos mais aguardados da competição.

Brusque

O Brusque inicia a temporada 2026 disputando mais uma edição do Campeonato Catarinense, após ter sido finalista em três das últimas quatro edições do torneio. A equipe entra em campo com o objetivo de buscar seu terceiro título estadual.

O Brusque fará o jogo de abertura da competição no dia 6 de janeiro. O confronto está marcado para às 19h, na Arena Condá, em Chapecó.

Carlos Renaux

Mais de 40 anos depois, o Clube Atlético Carlos Renaux está de volta à elite do futebol catarinense. Bicampeão estadual, o Vovô do futebol catarinense viverá uma temporada marcada por emoção e por um confronto histórico diante do rival Brusque, que acontecerá apenas pela terceira vez na história.

O Vovô estreia dia 8 de janeiro, às 19h, contra o Concórdia. O time joga no estágio Augusto Bauer.

Confiança no jornal

Para o diretor geral do jornal O Município, Everton Caetano, o fechamento das cotas mostra a força do projeto. “O sucesso reforça a confiança das marcas no trabalho do jornal e no potencial de engajamento do futebol regional. É um projeto que une relevância editorial, paixão do público e visibilidade consistente para os patrocinadores”, afirma.

A cobertura do Campeonato Catarinense 2026 reafirma o compromisso de O Município com o esporte regional e com a entrega de projetos editoriais e comerciais de alto impacto, conectando marcas a conteúdos de grande alcance e forte identificação local.

