O Município ganha Pena de Bronze no 24º Prêmio Adjori-SC de Jornalismo

O Município ganhou o troféu Pena de Bronze na categoria Jornalismo Impresso no 24º Prêmio Adjori-SC de Jornalismo. O evento foi realizado na noite desta segunda-feira, 13, no Lira Tênis Clube, em Florianópolis.

Esta foi a terceira vez que O Município foi premiado, em apenas quatro anos de participação.

O troféu é conquistado pelo terceiro jornal que mais acumulou pontos na avaliação do júri em diversas categorias, somando todos os quesitos em disputa.

O prêmio

O concurso jornalístico da Adjori/SC premia os melhores do ano nas áreas de Jornalismo Impresso, Jornalismo On-line, Publicidade & Propaganda e Área Acadêmica. Nesta 24ª edição foram inscritos 238 trabalhos, produzidos por empresas jornalísticas associadas de todas as regiões do estado.

A solenidade de entrega do prêmio teve transmissão ao vivo no canal no YouTube da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (Adjori-SC). No local estiveram presentes representantes dos jornais, autoridades do Executivo e do Legislativo e inúmeras lideranças de organizações da sociedade civil.

