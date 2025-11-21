O perfil do Brusque em 2026

A pré-temporada do Brusque começou oficialmente ontem, com a apresentação dos atletas sob contrato para o início dos exames médicos. A eliminação da Copa Santa Catarina teve ao menos um efeito bom, já que o time terá um bom tempo de preparação até a estreia contra a Chapecoense no dia 7 de janeiro.

O técnico Higo Magalhães teve o primeiro encontro com a imprensa, e deu a entender que quer trabalhar com um plantel não muito grande, mas contando com atletas por ele indicados.

Esse tempo de pré-temporada pode até ajudar no Campeonato Catarinense. A Chape, por exemplo, fará seu último jogo na Série B neste domingo e terá que dar aos seus jogadores um mês de férias, retornando ao trabalho só depois do Natal. Se bem aproveitada, essa preparação poderá dar alguma vantagem técnica.

O plantel atual do Brusque conta com 16 atletas, e a diretoria promete anunciar mais três jogadores nos próximos dias. Ainda é pouco, e dependendo de quem vier, a gente vai poder ter um retrato mais fiel do que o clube vai querer buscar no ano que vem. O clube precisa trazer mais gente com qualidade comprovada, e não investir tanto em apostas que não se sabe se vão entregar. Tá certo que até a Série C tem muita coisa pra acontecer, mas fazer um bom Estadual é importante para ter vaga na Copa do Brasil e não precisar refazer todo o trabalho de novo lá na frente.

Tabela

A Federação Catarinense de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Catarinense e marcou o confronto onde o Brusque será mandante do confronto contra o Carlos Renaux, no dia 11 de janeiro, no Estádio Augusto Bauer. Diga-se de passagem, o Brusque terá que fazer os dois maiores deslocamentos, jogando fora de casa contra Chapecoense na estreia e o Criciúma na última, enquanto o Renaux, como visitante do confronto local, fará apenas dois jogos fora da cidade, contra Avaí e Joinville, viagens bem leves.

Jasc

Os Jogos Abertos de Santa Catarina estão em pleno andamento, com as competições indo até o sábado que vem, em Chapecó. As chances de troféu de Brusque são as de sempre: o basquete masculino e o vôlei feminino, ambos campeões estaduais, tem tudo para confirmar o favoritismo. Há também as chances no Boxe, campeão no ano passado. A cidade ainda tem boas chances no futsal feminino, onde o Barateiro é finalista do catarinense, mas carrega um tabu de não ganhar os JASC nos últimos anos.

Mudança

A prefeitura de Brusque resolveu mudar a direção de esportes de rendimento da Fundação Municipal de Esportes justo na semana de realização dos Jogos Abertos, já com a delegação da cidade presente em Chapecó. Na segunda-feira, o prefeito em exercício André Batisti exonerou o diretor do setor Eder Andrade e nomeou José Carlos Costa, que estava no setor de esportes comunitários, para a função. Éder foi quem redigiu o formato da lei atual que disciplinou a concessão de bolsas para atletas e técnicos na cidade.