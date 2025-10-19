O que consta no rótulo de uísque que gerou suspeita de intoxicação por metanol em Balneário Camboriú

O rótulo do uísque apreendido em Balneário Camboriú que gerou suspeita de intoxicação por metanol no sábado, 18, consta que a bebida foi produzida em Joinville. Uma imagem da garrafa foi divulgada pela Polícia Militar, após a apreensão.

Além disso, há o nome do estabelecimento que teria produzido e engarrafado a bebida. O comércio fica no bairro Itinga, na maior cidade catarinense.

Casal encaminhado ao hospital

De acordo com a PM, o uísque foi adquirido na avenida Palestina, bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Um casal, formado por um homem de 44 anos e uma mulher de 26, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Nações na manhã de sábado.

Eles apresentavam sintomas semelhantes aos de intoxicação por metanol, e foram encaminhados ao hospital. A Polícia Civil investiga. Até o momento, não há confirmação de casos em Santa Catarina.