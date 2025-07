O que está em jogo em Brusque x Figueirense?

Brusque e Figueirense se enfrentam neste domingo no estádio Augusto Bauer em situações diferentes na tabela, mas com ambos em momentos ruins. Enquanto o quadricolor conseguiu ter uma boa arrancada e permanecer dentro do G-8 mesmo marcando um ponto nos últimos três jogos, o Figueira só ficou na parte de baixo da tabela esse tempo todo.

É um jogo de seis pontos. O Brusque vem em clara queda de rendimento e vem de uma derrota vexatória para o Floresta, onde jogava bem até fazer o seu gol. Depois acabou pressionado pelo adversário e tomou a virada em duas bolas de escanteio. Me chama atenção a falta de intensidade do time nesses últimos três jogos (goleada para o Confiança, derrota para o Floresta e empate sem sal com o Tombense). E, com isso, os pontos vão sendo desperdiçados.

Numa conta simples, o time está chegando na metade da primeira fase, também dentro da metade do caminho para classificar (15 pontos de 30). A situação preocupa: o clube vai ter que trazer muita gente na janela, e ainda corre o risco de perder Jhan Pool Torres com o fim do seu empréstimo.

Já o Figueirense deu cara de que iria iniciar uma reação sob o comando de Pintado, mas os números não dizem isso: o time fez apenas cinco dos últimos 12 pontos disputados, tendo jogado fora uma vitória no final do jogo contra o Confiança. Uma vitória em Brusque dará uma esperança ao torcedor alvinegro, podendo se aproximar do G-8. Já uma derrota pode recolocar de novo o clube na zona de rebaixamento.

Sem querer enrolar, é uma briga de foice no escuro de dois times que vivem mau momento e que entram no campo sintético do Augusto Bauer no desespero. O Brusque vem num claro gráfico de queda de rendimento, com decisões bem questionáveis do técnico Filipe Gouveia e opções de banco de reservas que não agregam o que teriam que agregar.

E o Figueirense, trazendo a decepção de uma torcida que esperava a reação que não veio. E que em caso de derrota, poderá ver o campeonato se transformar apenas em um desafio pela permanência. É um jogo de meio de tabela que tem muitas implicações.

Renaux

O Carlos Renaux venceu o líder Blumenau no último sábado por 1 a 0 e agora é vice-líder da primeira fase da série B do Estadual. Domingo, o time enfrenta o lanterna do campeonato, o Tubarão, fora de casa. Uma vitória praticamente confirma uma vaga ao tricolor para a segunda fase da competição. Outro destaque da rodada foi o Metropolitano, que conseguiu perder para o Porto por 2 a 1, de virada.

Agora vai

A reforma do telhado da Arena Brusque, tão necessária e tão esperada, parece que agora vai caminhar. O problema com o recebimento dos recursos do Governo do Estado foi superado, e agora será feita a licitação para contratação da empresa para fazer o serviço. Tem sido complicado cada vez que o ginásio vai receber um evento grande com toda a torcida para que não chova.

