O que está escrito em letra de rap contra prefeito de Brusque encontrada durante operação
André Vechi foi conferir letra na Delegacia de Investigação Criminal
André Vechi foi conferir letra na Delegacia de Investigação Criminal
O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), teve acesso à letra de rap crítica a ele na tarde desta sexta-feira, 24.
O texto foi encontrado durante operação da Polícia Civil contra pichadores, realizada no início da manhã.
Vechi foi conferir a letra na Delegacia de Investigação Criminal (DIC).
Conforme a polícia, a investigação nesta manhã identificou quatro suspeitos, três homens e uma mulher, que se organizaram pelas redes sociais para cometer os crimes. Mandados foram cumpridos em Brusque e em Guabiruba.
Fumando um na varanda radinho verbo no chat
Parece que Di rua virou manchete
Ligia, Bradoke, Anis Vapor, Max
Anis que a fuga foi de Jot pock
Não sei o que pega com esse prefeito boca aberta
Desvia grana da saúde no TTK fala merda
Chama de criminoso, e da parte do Bozo
Engula essas frases repito fuck nzs
Mandado honroso, quem conhece sabe
Se for varrer sujeira, nem no tapete cabe
Sua Vecnagem; safado, burguês, esnobe
Nós pichou por obrigação, vocês roubam por roubar
E olha que sei que fazer fácil foi de colher
Vou manda mano e forte na porrada nós te colher
Deus me deu a obra, mas o sistema descobre
Público faz merda e o sistema cobre
Não paga nada, não fez nada
Visão ampliada, tô pronto pra missão
Eles são de nada, são de nada
Só não se esqueça: escova de dente, um de galo e o violão
Trabalho cultivando frases e versos chegando inspiração me procura de novo
Ela, bem-vinda, gata, olha que noite linda
Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história: