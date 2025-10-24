O que está escrito em letra de rap contra prefeito de Brusque encontrada durante operação

André Vechi foi conferir letra na Delegacia de Investigação Criminal

O que está escrito em letra de rap contra prefeito de Brusque encontrada durante operação

André Vechi foi conferir letra na Delegacia de Investigação Criminal

Comente

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), teve acesso à letra de rap crítica a ele na tarde desta sexta-feira, 24.

O texto foi encontrado durante operação da Polícia Civil contra pichadores, realizada no início da manhã.

Vechi foi conferir a letra na Delegacia de Investigação Criminal (DIC).

Conforme a polícia, a investigação nesta manhã identificou quatro suspeitos, três homens e uma mulher, que se organizaram pelas redes sociais para cometer os crimes. Mandados foram cumpridos em Brusque e em Guabiruba.

Confira a letra:

Fumando um na varanda radinho verbo no chat

Parece que Di rua virou manchete

Ligia, Bradoke, Anis Vapor, Max

Anis que a fuga foi de Jot pock

Não sei o que pega com esse prefeito boca aberta

Desvia grana da saúde no TTK fala merda

Chama de criminoso, e da parte do Bozo

Engula essas frases repito fuck nzs

Mandado honroso, quem conhece sabe

Se for varrer sujeira, nem no tapete cabe

Sua Vecnagem; safado, burguês, esnobe

Nós pichou por obrigação, vocês roubam por roubar

E olha que sei que fazer fácil foi de colher

Vou manda mano e forte na porrada nós te colher

Deus me deu a obra, mas o sistema descobre

Público faz merda e o sistema cobre

Não paga nada, não fez nada

Visão ampliada, tô pronto pra missão

Eles são de nada, são de nada

Só não se esqueça: escova de dente, um de galo e o violão

Trabalho cultivando frases e versos chegando inspiração me procura de novo

Ela, bem-vinda, gata, olha que noite linda

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo