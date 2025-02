O que está por trás da demissão do diretor-presidente do Samae de Brusque

O pedido de demissão do então diretor-presidente do Samae de Brusque, Cláudio Pereira, não deve retirar o comando da autarquia das mãos do Republicanos, partido no qual Cláudio é presidente municipal. A possibilidade de o ex-diretor-presidente deixar o cargo começou na segunda semana de janeiro.

Conforme apurado por O Município, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), teria chamado Cláudio para uma conversa. Fontes do Republicanos afirmam que o chefe do Executivo criticou o trabalho do então diretor-presidente, Cláudio ouviu e entendeu que o caminho poderia ser pela exoneração. A possibilidade de demissão seguiu até ter um desfecho na terça-feira, 4.

“A decisão [da saída de Cláudio] não tem nada a ver partidariamente”, diz a fonte. A legenda sustenta o governo André Vechi na Câmara, com os vereadores Jean Dalmolin, presidente da Casa, e Rogério dos Santos.

Oficialmente, Cláudio pediu demissão. Em nota, a Secretaria de Relações Institucionais informou que o então diretor-presidente “se dedicará a novos projetos pessoais”. Além disso, a administração anunciou o engenheiro e servidor de carreira Juliano Montibeller ao cargo de forma interina, até que um novo nome seja escolhido.

Leia também:

1. VÍDEO – Câmera de segurança registra momento em que homem rouba lanchonete no Paquetá, em Brusque

2. Filipe Gouveia destaca pontos a corrigir no Brusque, mas valoriza segundo tempo: “não merecíamos ter perdido”

3. Saiba como está investigação de morte de homem que foi encontrado com mãos e pés amarrados em Brusque

4. Idoso morre após ser atingido por parede durante demolição no terreno de casa, em Gaspar

5. Calor forte recua em Brusque, mas novo pico já tem data para chegar

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: