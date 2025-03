O que está previsto em cada etapa da obra da nova Beira Rio de Brusque; veja mapa

A obra que leva a avenida Beira Rio ao bairro Dom Joaquim, em Brusque, está em execução e grande parte deve ser entregue no final do ano. A construção está dividida em quatro lotes.

O primeiro lote começa na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no Jardim Maluche, e segue até a empresa Irmãos Hort, no Rio Branco. O lote 2 continua até a ponte José Germano Schaefer, popular ponte do Pilolo, também no Rio Branco.

Na mudança do lote 1 para o lote 2, a construção da avenida passa para outra margem, por meio de uma ponte. Depois, na sequência, o lote 3 da Beira Rio inicia na ponte do Pilolo e segue até a ponte Alois Pettermann, no Dom Joaquim.

Haverá ainda um quarto lote, que fará ligação com a rua Orides Schwartz, no bairro Guarani. Ao todo, a nova Beira Rio contará com uma ponte, ampliação de outra, um parque alagável e acessos a ruas já existentes em bairros e outras vias que serão construídas.

O processo de licitação que visa a instalação da iluminação nos trechos dos lotes 1 e 2 deve iniciar nesta semana, com valor aproximado de R$ 4 milhões.

Todo o trânsito será em mão-dupla. Os dois primeiros lotes não devem contar com guard-rails. A única exceção é para a curva do Instituto Federal Catarinense (IFC), em que a administração municipal estuda instalar a estrutura.

Lote 1: Apae até Irmãos Hort

O lote 1 da nova Beira Rio vem sendo executado pelo consórcio Pacopedra/Freedom/Augusto. O prazo para entrega do trecho inicial é novembro deste ano. Neste lote, haverá uma ponte e um parque com estacionamento.

A pavimentação asfáltica iniciou nesta semana na região da futura ponte que ligará os bairros Jardim Maluche e Rio Branco.

Os trabalhos no primeiro lote são divididos entre as três empresas que executam a obra. A primeira parte, da Pacopedra, vai da Apae até a região da rua Francisco Sassi. Depois, quem assume é a Freedom, que segue até o local da futura ponte. Por fim, a Augusto realiza os trabalhos da ponte até a empresa Irmãos Hort.

Ligações a ruas já existentes também estão previstas. Uma nova via deve ser aberta para ligar a Beira Rio até a avenida Hugo Schlosser, contornando o campus do IFC.

Está prevista ainda a realização de um corte de margem do rio Itajaí-Mirim, para que seja possível a continuidade da Beira Rio na região da rua Francisco Sassi, sem estrangular o rio.

O parque com estacionamento será construído ao lado da ponte, em parceria com a Irmãos Hort. De acordo com o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (PL), a prefeitura comprou o espaço no momento das desapropriações.

“Nós vamos fazer um estacionamento e, no restante, vamos plainar. A Irmãos Hort vai adotar o espaço para fazer um parque, com gramado e quadras. É uma área alagável”, afirma.

Lote 2: Irmãos Hort até ponte do Pilolo

A obra do lote 2 segue a mesma lógica do primeiro lote, pois o consórcio Pacopedra/Freedom/Augusto também venceu a licitação. O prazo para conclusão é o mesmo do lote 1: novembro.

A ordem de divisão dos trabalhos se inverteu: a obra inicia pela Augusto, segue na metade com a Freedom e termina na região da ponte do Pilolo com a Pacopedra.

Lote 3: ponte do Pilolo até ponte Alois Pettermann

O edital de licitação para execução do lote 3 da obra da nova Beira Rio ainda não foi publicado. A expectativa do governo municipal é iniciar o processo em maio, que terá prazo de 90 dias, por envolver recursos de financiamento internacional.

“Queremos iniciar a obra do lote 3 antes do final do ano, no segundo semestre”, garante Deco Batisti. Nesta região, a prefeitura cogita deixar espaços para estacionamento em pontos da avenida.

A Beira Rio terminará na região da ponte Alois Petermann. Alças de acesso à ponte serão construídas. Conforme o secretário e vice-prefeito, a estrutura deve ser ampliada para não prejudicar o escoamento das águas do rio Itajaí-Mirim.

“Vamos estender mais 30 metros da ponte. Hoje, formou uma represa para o rio no bairro Dom Joaquim. Teremos que aumentar a ponte para dar vazão”.

A obra do lote 3 deve durar um ano e seis meses. Desta forma, a expectativa do governo municipal é que os trabalhos sejam realizados até o final de 2026.

Lote 4: ligação à rua Orides Schwartz

Por fim, o lote 4 prevê a ligação da nova Beira Rio com a rua Orides Schwartz, no Guarani. Na prática, será aberto um novo trecho pequeno entre os acessos da ponte do Rio Branco-Maluche e a via. Ainda não há projeto e previsão para execução da quarta etapa.

