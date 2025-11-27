O que já se sabe sobre o novo concurso para a Polícia Civil de Santa Catarina
Salários para as funções foram reajustados pela Alesc recentemente
A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou que o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecam) será o responsável pela organização do próximo concurso da corporação.
A seleção deve oferecer 300 vagas imediatas, e a previsão é de que o edital seja divulgado em novembro.
Segundo o delegado-geral Ulisses Gabriel, o certame contemplará postos para agente e escrivão. Ele destacou que ainda não há informações oficiais sobre distribuição das vagas, remuneração, carga horária ou prazos. Hoje, a Polícia Civil conta com um efetivo superior a 3,1 mil servidores.
O concurso mais recente ocorreu em janeiro de 2024 e abriu 30 vagas para psicólogos e outras 30 para delegados.
A corporação também mantém formações internas em andamento. Em junho, foi concluído o curso de formação inicial de 43 novos delegados, 15 psicólogos policiais e uma escrivã.
O Idecam já conduziu seleções de grande porte em diferentes estados, entre elas concursos para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Secretaria de Educação da Paraíba e Secretaria de Administração do Rio Grande do Norte.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 0003/2025, que reajusta as carreiras de agente, escrivão e delegado da Polícia Civil.
O aumento total de 21,5% será aplicado em três etapas: 7,5% já incorporados, outros 7% previstos para dezembro de 2025 e mais 7% em abril de 2026.
A expectativa é que os valores definidos pelo reajuste também sejam adotados para os aprovados no próximo concurso.
Com isso, os salários iniciais passam a ser os seguintes:
Agente de Polícia:
Escrivão de Polícia:
Delegado de Polícia:
Além da remuneração básica, os servidores recebem auxílio-alimentação de R$ 550.
A tabela disponível no Portal da Transparência ainda não reflete o reajuste aprovado, por isso os valores foram calculados com base no percentual autorizado pela Alesc.
