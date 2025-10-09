O que o Brusque precisa para subir para a Série B

O Brusque enfrenta o Náutico fora de casa neste sábado, 11, na última rodada do grupo B da segunda fase da Série C. O Quadricolor está vivo na briga pelo acesso, mas não depende apenas de suas forças.

Para subir, além de seu resultado, o Brusque depende de um tropeço do Guarani, que visita a arquirrival Ponte Preta, no mesmo dia e horário. A Macaca já tem o acesso garantido, mas precisa de pelo menos um empate para assegurar vaga à final.

Veja os cenários mais simples na briga pelo acesso do grupo B

Brusque vence e Guarani vence: Brusque permanece na Série C e Guarani sobe

Brusque vence e Guarani empata ou perde: Brusque garante o acesso

Brusque empata e Guarani empata ou vence: Brusque permanece na Série C e Guarani sobe

Brusque perde e Guarani perde: Brusque e Guarani permanecem na Série C e Náutico sobe

Agora, os cenários mais complexos

Brusque empata e Guarani perde

Neste caso, as contas ficam mais complexas. O Guarani tem seis gols marcados e saldo +1, enquanto o Brusque fez cinco gols e tem saldo -1. Portanto, o cenário mais simples para o Quadricolor ser o segundo da chave neste caso seria derrota do Guarani por três gols de diferença ou mais.

Caso o Bugre perca por um gol de diferença, neste caso, sobe mesmo assim.

No caso de derrota do Guarani por dois gols de diferença, a definição seria nos critérios de desempate. O primeiro é o número de vitórias, que não resolveria neste caso. O segundo é saldo de gols, que também ficaria igual. Na sequência, vem número de gols marcados, confronto direto (que está empatado também), cartões vermelhos, cartões amarelos e, por fim, sorteio.

Portanto, se o Guarani perder de 2 a 0 e o Brusque empatar por 1 a 1, por exemplo, o desempate iria para o número de cartões vermelhos — o Guarani levou três e o Brusque um até agora. Nos amarelos, o Quadricolor levou mais (12 a 11).

Brusque perde e Guarani empata: neste caso, as contas também são complicadas. O Brusque ficaria na Série C, e o Náutico, para subir, teria que vencer por três gols de diferença para a decisão ir para os critérios de desempate ou por quatro gols para ultrapassar o Bugre. No confronto direto Náutico x Guarani, a vantagem é do time paulista.

