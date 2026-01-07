O que os venezuelanos em Brusque pensam sobre a captura de Nicolás Maduro

Venezuelanos que deixaram o país em busca de uma vida digna em Brusque celebram a queda de Nicolás Maduro. A captura do líder chavista pelos Estados Unidos representa, para eles, o início do fim do regime que os obrigou a abandonar a terra natal.

Maduro foi capturado por agentes estadunidenses no dia 3 de janeiro, em Caracas, capital da Venezuela. Ele é acusado pelos EUA de narcoterrorismo e tráfico de drogas. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão governar a Venezuela por um período transitório.

Além disso, empresas estadunidenses vão explorar o petróleo venezuelano. O país conta com a maior reserva do mundo. Para os venezuelanos que vivem em Brusque, ainda há muito o que mudar no país. Eles defendem o controle provisório dos EUA para que seja possível uma transição de poder.

A professora Nesbith María Acosta mora há um ano em Brusque. Porém, já fazem oito anos que ela cruzou a fronteira entre o Brasil e a Venezuela em Pacaraima (RR). Ela deixou o país vivendo em meio à crise, com um salário de professora equivalente a 3 dólares mensais, e com problemas de saúde.

Quando jovem, em 1992, Nesbith passou a ser crítica a Hugo Chávez, quando o então tenente-coronel que viria a implantar um regime ditatorial na Venezuela tentou aplicar um golpe de Estado fracassado. Mais tarde, em 1998, Chávez foi eleito presidente.

Maduro chegou ao poder em 2013, após a morte do precursor do chavismo. Liderou a Venezuela com mão de ferro, promovendo intensa repressão a opositores. Mesmo com capacidade de produzir riquezas, já que a Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo, o regime de Maduro forçou muitos a emigrar por causa da crise econômica e a violência.

“Isso que aconteceu na Venezuela (captura é Maduro) é um pouco de justiça. Está começando. Uma transição na Venezuela vai demorar. O país está contaminado. Sabemos do controle que o governo tem em cada setor. É inacreditável”, diz Nesbith.

Para a professora, a administração da Venezuela pelos EUA realmente será provisória. Ela defende que a líder da oposição e vencedora do Nobel da Paz, María Corina Machado, seja nomeada presidente. Entretanto, reconhece que o chavismo ainda vive sem Maduro e que María Corina não conseguiria governar hoje por falta de apoio.

“O governo está totalmente infectado. É como se fosse uma praga. Ainda vai demorar para a Venezuela mudar. Graças a Deus que isso (captura) aconteceu. Muitos pensam que os EUA não respeitaram a soberania, mas a Venezuela não possui soberania. Todos são donos da Venezuela, menos os venezuelanos”.

Uma vida sob o chavismo

O barbeiro Keibel Gonzales deixou a Venezuela ainda quando adolescente, pela fronteira com a Colômbia. Ele passou por Peru e Equador antes de pisar em solo brasileiro. O caçula de oito irmãos arriscou a vida em busca de seus sonhos, impossíveis de concretizar em meio à crise venezuelana.

Hoje com 26 anos, Keibel praticamente viveu toda sua vida sob o regime chavista, que dura 25 anos. No Brasil, ele mora há cerca de sete anos, sendo três em Brusque. Há um mês, saiu de Santa Catarina e se mudou para Castelo (ES), onde segue a vida em busca dos sonhos.

Para ele, o fim da ditadura de Nicolás Maduro era um desejo dos venezuelanos. O chavismo está em declínio com a captura do principal líder, mas o Exército venezuelano e outros nomes, como a presidente interina Delcy Rodríguez e o ministro do Interior, Diosdado Cabello, considerado o número 2 do chavismo, entre outros, sustentam o regime.

“Nós queríamos que a queda de Maduro acontecesse. O venezuelano orava por isso. A minha mãe morreu no momento mais doloroso da Venezuela. Eles (regime) não estavam nem aí para as pessoas. A queda de Maduro foi a maior justiça da história”, afirma.

O futuro no país é incerto. Keibel tem dúvidas sobre quem de fato irá administrar a Venezuela. Ele não se opõe a uma gestão dos Estados Unidos, como contrapartida ao fim do regime chavista. Porém, nega que a Venezuela tenha “tirado” o petróleo dos EUA, conforme reitera Donald Trump.

“Eu tenho uma dúvida muito grande sobre o futuro. Os Estados Unidos são um país potente. Trump falou sobre o petróleo da Venezuela, e sou alegre por um lado, mas confuso por outro. Estou um pouco assustado. Porém, se os EUA quiserem administrar a Venezuela, se for de forma positiva, não vejo problema”.

Lembranças dos tempos difíceis

Quando Sandra Fuentes recebeu um telefonema da irmã informando que Caracas estava sendo bombardeada e que Maduro foi capturado, um filme passou pela cabeça. Ela lembrou dos tempos em que passou fome na Venezuela, em meio à crise provocada pela ditadura. Logo, ajoelhou e orou em agradecimento pela prisão do líder-mor.

A professora de espanhol vive no Brasil desde 2017, passando inicialmente por Roraima, e hoje mora em Brusque. Sandra é apaixonada pela cidade catarinense. Em 2023, concedeu entrevista à série documental Sotaques de Brusque, produzida pelo jornal O Município, e contou sua história.

“Meu filho fazia faculdade na Venezuela e saía para protestar. Meu coração de mãe ficava louco. Era a vida do meu filho nas ruas. Lá, eles matam as pessoas que protestam. Mataram muitos estudantes”, relembra.

Sandra diz que “a luta ainda não acabou”, e defende uma nova intervenção dos Estados Unidos para captura de outros líderes chavistas. Ela cita, por exemplo, que defende a prisão de Delcy Rodrigues, presidente interina da Venezuela, chavista aliada de Maduro.

“Quando eu vi que ele estava preso, fiquei de joelhos e agradeci a Deus. Eu fiquei feliz. Maduro tem sangue inocente nas mãos. Os amigos do meu filho hoje estão no céu, porque foram mortos”, relata.

