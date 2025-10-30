O que pode ser feito para evitar tombamentos de carretas no acesso Brusque-Guabiruba
Quatro carretas tombaram no acesso entre cidades em sete meses
Em um período de sete meses, foram registrados quatro tombamentos de carreta no acesso entre Brusque e Guabiruba. Agora, o poder público analisa alternativas para evitar acidentes futuros. Os entrevistados apontam diferentes soluções para o mesmo problema.
Três tombamentos registrados em 2025 aconteceram na rua dos Imigrantes, o principal acesso entre Brusque e Guabiruba, pelo bairro Guarani. O quarto acidente ocorreu na rua São Pedro.
O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), diz que o governo municipal analisa o que poderia ser feito para evitar novos acidentes na região. Ele considera a implantação de radares fixos e lombadas como possíveis soluções.
Zirke contrapõe as críticas a estes dois equipamentos que cogita implantar. No caso dos radares, ele nega intenção de instalá-los por mera arrecadação pela prefeitura, e diz que o objetivo seria evitar tragédias.
“Fizemos o levantamento para os radares fixos, mas há um custo elevado. A curva ‘convida’ o caminhão a tombar. Estamos analisando a possibilidade de alterá-la um pouco, mas precisamos tomar cuidado, pois há acesso de outra rua na região”, afirma.
Ele entende, porém, que muitos motoristas não são de Guabiruba e não conhecem a rua dos Imigrantes, que possui curvas acentuadas.
O prefeito avalia ainda que o trânsito de veículos pesados, em breve, será transferido da rua dos Imigrantes e da rua São Pedro para o novo acesso entre Brusque e Guabiruba, via rua Varginha. A construção deve iniciar nos próximos meses.
“É uma via em que vão circular muitos caminhões. Será uma ligação com a nova Beira Rio de Brusque. Então, muitos veículos de carga pesada irão circular por ali. Estamos correndo contra o tempo para tirar esse projeto do papel. Irá remover o trânsito pesado do centro da cidade”.
O presidente da Câmara, Xande Pereira (PP), acredita que os acidentes na rua dos Imigrantes são motivados por imprudência dos condutores. Para ele, implantar lombadas não será a solução, pois irá punir bons motoristas, que seguem às normas de trânsito.
“Impactaria o trânsito de uma maneira geral. Assim, o bom condutor iria pagar o preço do infrator. Como [a rua dos Imigrantes] se trata de um acesso entre cidades, acredito que algum redutor de velocidade ficaria inviável, até pelo relevo da pista, com subidas e descidas”.
Xande pondera que faixas que causam trepidação nos veículos, sem reduzir a velocidade por completo, poderiam ser eficazes para a região. Ele crê, também, que o novo acesso entre Brusque e Guabiruba pela rua Varginha irá remover o trânsito pesado da rua dos Imigrantes.
O secretário de Trânsito de Brusque, Emerson Andrade, acredita que duas alternativas são viáveis para reduzir acidentes com veículos de carga pesada na região. Para ele, é necessário que os motoristas se adequem às sinalizações. Além disso, defende a capacitação de agentes de trânsito para fiscalização de cargas.
“São veículos de passagem pela cidade. A falta de cuidado com as normas gerais de circulação e conduta, como respeitar o limite de velocidade da via, é um dos fatores que contribuem para estes acidentes”, avalia.
Emerson, além de secretário, foi patrulheiro rodoviário estadual e é advogado especialista em trânsito. Ele entende que a maioria dos acidentes são provocados por falha humana. O estado de conservação desses veículos também contribui para o registro de acidentes.
“As placas precisam ser respeitadas. Não vamos conseguir eliminar os raios de curva. É muito mais difícil ajustar um raio de curva do que o motorista se adequar à sinalização. No trânsito, a comunicação é a sinalização”.
O sobrepeso e a má distribuição da carga dentro do veículo são fatores, também, que resultam em acidentes. Emerson afirma que realiza a capacitação de agentes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) para fiscalização de veículos de carga pesada.
Além disso, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque estuda a aquisição de uma balança móvel. O equipamento seria utilizado de forma estratégica, em áreas de limite entre Brusque e outras cidades, para controlar o peso de carretas e caminhões.
Rodrigo de Souza, coordenador da GBTran, aponta falhas antigas na infraestrutura da rua dos Imigrantes. Ele relata que a primeira curva sentido Brusque-Guabiruba é muito acentuada. Um impasse relacionado à desapropriação de terras no passado teria resultado no problema.
“Aquela curva joga o veículo para fora. Como há um acesso, acredito que deve ter sido feita uma compensação. Ao invés de o veículo ser jogado para dentro, é lançado para fora”, analisa.
O responsável pelo setor de Trânsito de Guabiruba crê, ainda, que o desgaste de veículos de carga pesada também é um fator que resulta em acidentes, bem como inexperiência com determinadas cargas.
“Na maioria das vezes, não é a velocidade. Todos os quatros tombamentos registrados neste ano nos acessos entre Brusque e Guabiruba ocorreram com veículos desgastados, estruturas fracas. No último, havia inúmeras rachaduras na parte da carreta”.
O primeiro acidente com carreta registrado no acesso entre Brusque e Guabiruba ocorreu em 27 de fevereiro, na rua São Pedro. Ninguém ficou ferido. A carga caiu sobre uma moto. No dia, a rua São Pedro precisou ser completamente interditada, gerando transtornos à comunidade que vive na região.
Na semana seguinte, o acidente foi motivo de debate na Câmara de Guabiruba. Os vereadores discutiram alternativas para evitar transtornos às pessoas que precisam transitar entre Brusque e Guabiruba no dia a dia.
“Causou problemas para toda a comunidade, tanto para Guabiruba quanto para Brusque. O trânsito ficou bastante tumultuado”, relatou o vereador Jair Kohler (PP), que trouxe o assunto.
O segundo tombamento de carreta no limite entre municípios aconteceu exatamente um mês depois. Em 27 de março, um veículo tombou na rua dos Imigrantes, próximo à entrada da rua Frederico Schlindwein.
O motorista foi socorrido pelos bombeiros com suspeita de fratura no braço esquerdo. Ele relatava ainda sentir dores na região. Além disso, a vítima apresentava escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja.
Duas semanas depois, em 14 de abril, a carga de uma carreta tombou em uma outra curva na rua dos Imigrantes. O acidente aconteceu no começo da manhã, por volta das 8h.
O último acidente registrado até o fechamento da reportagem aconteceu em 19 de setembro, durante a manhã. Uma carreta que carregava fios tombou na curva de acesso à rua Frederico Schlindwein.
O motorista ficou preso na cabine, mas não sofreu ferimentos graves. A carga do veículo atingiu e destruiu uma caminhonete que estava estacionada. Felizmente, ninguém estava dentro do veículo atingido no momento do acidente.
