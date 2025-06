O centro da cidade em qualquer lugar do mundo é sempre um lugar de muito movimento. Tirando o Rio de Janeiro, que a galera fica mais na praia mesmo (folclore!), em grande parte dos municípios é no centro que a vida acontece com os escritórios, os bancos, as agências governamentais, os correios, a prefeitura, enfim, a maioria dos serviços essenciais para o brasileirinho médio quarta série fraca fica na região central.

E em Brusque não é diferente, apesar de hoje alguns bairros como Santa Terezinha (Santa Rita), Águas Claras e Dom Joaquim já terem um minicentro funcionando nesses locais. Só que hoje se você passar pelo centro de Brusque, na Avenida Cônsul Carlos Renaux, você vai ver que além dos bancos e das lojas tradicionais do comércio, o que temos de verdade é um mini-Paraguai. É força de bugiganga, tá loco! Sem contar que imóvel sim, imóvel não, tem uma farmácia aberta, o que prova que o povo está realmente doente!

Além disso, falta na praça Barão de Schneeburg um atrativo, um pequeno restaurante/bar/café/bistrô/estufa de coxinha, um lugar com mesas e cadeiras para a população vir, sentar, conversar e curtir o centro. É triste você passar pela praça e ver vários moradores de rua bebendo e dormindo ao redor daquela árvore enorme que tem ali, enquanto as nossas crianças vão e vem dos colégios que ficam nessa redondeza.

Temos que ocupar esse lugar! Não é legal quando o CDL promove o Sábado Fácil e ocupa a praça? Não dá um movimento de pessoas bacana? Então por que a praça não pode ser assim todos os dias, inclusive aos domingos? Um outro lugar que temos no centro e que é pouco explorado é a Travessa Guilherme Krieger. É no centro do centro, é uma rua muito tranquila com bom fluxo de pessoas, quase não tem trânsito de veículos, é bem estreita, enfim, quem sabe ali não poderia sair um Passeio São Miguel da vida, como tem em Balneário Camboriú, um misto de lojas, restaurantes, bares. Só não precisa abrir hamburgueria, porque aí já tem demais né…

Venha!

E chegou o frio, tem coisa melhor? Olha, só ganhar na Mega-Sena, mas tem que ser

sozinho, senão dá muita fofoca. É aquela hora de tirar as japonas do armário e colocar

pra pegar um solzinho. Veja só a diferença do calor pro frio:

Calor

– gente suada

– cabelo oleoso

– cheiro de suvaco

– pernilongada, maruim

– limonada sem açúcar

– salada

– ventilador do lado da cama

Frio

-gente elegante

-gente cheirosa

-zero pernilongo

– chocolate quente

– vaca atolada

– coberta de pena

Dia dos Namorados

– Oi, amor!!!!

– Oi minha princesa! E aí, já escolheu teu presente de Dia dos Namorados?

– Já sim!!! Você podia me dar um Iphone novo, né amor…

– Ué… mas e o outro?

– O outro disse que vai me dar um moleton da Colcci…

Sem muitas exigências

Apareceu para mim essa semana no Instagram um corte de uma entrevista antiga da cantora Daniela Mercury, em que ela fala que gostaria que o próximo presidente do Brasil fosse um gay ou uma lésbica. Olha, por mim, se não for um ladrão já está mais do que bom!

Todo ano a mesma coisa

Atenção! Faltam aproximadamente 60 dias para você começar a receber no whatsapp as fotos de quando caiu a ponte do centro, lá em oito do oito de oitenta. Aguardem!

Que tristeza, Amarildo!

A semana passada foi pesada para a nossa querida vizinha cidade de Itajaí. Primeiro estacionou por ali o maior navio que carrega veículos no mundo, com sete mil e quinhentos carros elétricos para descarregar (literalmente com duplo sentido!). Já no dia seguinte, o coisa também veio dar o ar da graça na Capital Brasileira da Pesca. A sorte é que a mulher do coisa não veio junto né, porque aí ninguém atura, tás é fora!

A Justiça

Qual é a diferença entre o caso do funkeiro MC Poze do Rodo pro caso do humorista Léo Lins? O juiz que julgou o caso, apenas isso. A Lei é igual para todos, menos para a nossa justiça atual. Gostaria de deixar bem claro que não gosto do humor que o Léo Lins faz, mas vou defender o direito a liberdade de expressão dele sempre. Importante lembrar que a censura sempre começa pelo humor!

Segue a novela…

Essa semana “O Município” noticiou que o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, teve uma reunião com o governador Jorginho Mello e após conversas sobre as compensações merecidas que o município vizinho deve receber para a construção da barragem, a prefeitura ficou de entregar um ofício ao governo do estado com todas essas informações. Torcemos para que todas as demandas do pessoal de Botuverá sejam devidamente aceitas e que esse ofício seja entregue o mais breve possível lá em Florianópolis. Uma dica: só não vão mandar o ofício pelos Correios né, porque aí vai demorar mais um monte!

Já aconteceu com você?

A incrível arte de perder o controle remoto da televisão no meio das cobertas na cama.

Quem nunca?

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Ana Cláudia dos Santos, Andrea Zambonetti Caetano, Paulo Sérgio Gomes Nazário (Paulinho Tecnauto), Nino Melão, Betinho Becker (Bar do Beto), Jorge Flávio Tomazoni, Acir Dirschnabel, André e Alexandre Maçaneiro, Fabinho Haacke, Adilio Dada, Marcelo Bolsoni, Globed Fischer, Ricardo Cardoso (Pêra), Sandro Krieger, Ricardo Moresco, Rafael Appel, Luiz Fernando Gamba, Jeferson Soares, Taylor Jung, Hamilton Araújo Miguel, Dirlei de Faria (Geladeira), Pedrinho Imhof e em especial para a minha mãe Sueli Faria Lauritzen que completou 73 anos ontem! Já o “Puxando o Saco Novos Patrocinadores” vai pro Welson Novaes, proprietário da Getulian’s Destilaria, que à partir de hoje está conosco aqui no Papo de Bar. A Getulian’s Destilaria participou recentemente com a sua Cachaça Premium do maior campeonato de destilados do país, realizado em Minas Gerais, concorrendo com outros 6.100 rótulos e ficou com a medalha de prata entre todos esses concorrentes, sendo reconhecida como a segunda melhor cachaça do Brasil! Parabéns e sejam benvindos!

Sabedoria Butecular

“Se as pessoas não gostam de você, siga em frente. Agora, se os cachorros não gostam de você, é melhor parar e refletir.”