O Sobrevivente: filme de ação chega aos cinemas de Brusque

O filme de ação O Sobrevivente chega aos cinemas de Brusque em sessões a partir desta quinta-feira, 20. Há sessões no Cine Gracher.

O Sobrevivente apresenta um futuro próximo sombrio, ambientado em 2025, nos Estados Unidos, onde o país enfrenta o colapso econômico e o avanço da violência em escala mundial. Nesse contexto de desordem, Ben Richards (Glen Powell) vê no brutal reality show The Running Man a única alternativa para garantir a segurança de sua família.

O programa coloca seus competidores em uma fuga desesperada: durante 30 dias, eles precisam escapar de caçadores profissionais contratados para eliminá-los. A recompensa prometida aos que chegarem vivos ao fim da disputa é alta, e, para Ben, representa a chance de custear o tratamento da filha e livrar sua família da miséria.

O filme aborda questões como autoritarismo, manipulação midiática e a luta pela sobrevivência em uma sociedade que se torna cada vez mais violenta e desumanizada, temas que continuam atuais e provocadores.

Confira o trailer de O Sobrevivente:

CINE GRACHER 1

O NATAL DA PATRULHA CANINA

Dublado / 15h30

O SOBREVIVENTE

Dublado / 17h30 e 20h30

CINE GRACHER 2

WICKED PARTE II 3D

Dublado / 15h30 e 20h

Legendado / 20h (somente nos dias 21, 23 e 25/11)

O NATAL DA PATRULHA CANINA

Dublado / 18h30

CINE GRACHER 3

MAURÍCIO DE SOUZA

Dublado / 16h

SOMBRAS NO DESERTO

Dublado / 18h15 e 20h30

O AGENTE SECRETO

Legendado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 1

WICKED PARTE II

Dublado / 16h

WICKED PARTE II 3D

Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 2

O BAD BOY E EU

Dublado / 15h

TRUQUE DE MESTRE: O TERCEIRO ATO

Dublado / 17h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 23/11)

CINE GRACHER HAVAN 3

O NATAL DA PATRULHA CANINA

Dublado / 16h

PREDADOR: TERRAS SELVAGENS

Dublado / 18h e 20h30

