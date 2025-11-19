O Sobrevivente: filme de ação chega aos cinemas de Brusque

O filme de ação O Sobrevivente chega aos cinemas de Brusque em sessões a partir desta quinta-feira, 20. Há sessões no Cine Gracher.
O Sobrevivente apresenta um futuro próximo sombrio, ambientado em 2025, nos Estados Unidos, onde o país enfrenta o colapso econômico e o avanço da violência em escala mundial. Nesse contexto de desordem, Ben Richards (Glen Powell) vê no brutal reality show The Running Man a única alternativa para garantir a segurança de sua família.
O programa coloca seus competidores em uma fuga desesperada: durante 30 dias, eles precisam escapar de caçadores profissionais contratados para eliminá-los. A recompensa prometida aos que chegarem vivos ao fim da disputa é alta, e, para Ben, representa a chance de custear o tratamento da filha e livrar sua família da miséria.
O filme aborda questões como autoritarismo, manipulação midiática e a luta pela sobrevivência em uma sociedade que se torna cada vez mais violenta e desumanizada, temas que continuam atuais e provocadores.
Confira o trailer de O Sobrevivente:
CINE GRACHER 1
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 15h30
O SOBREVIVENTE
Dublado / 17h30 e 20h30
CINE GRACHER 2
WICKED PARTE II 3D
Dublado / 15h30 e 20h
Legendado / 20h (somente nos dias 21, 23 e 25/11)
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 18h30
CINE GRACHER 3
MAURÍCIO DE SOUZA
Dublado / 16h
SOMBRAS NO DESERTO
Dublado / 18h15 e 20h30
O AGENTE SECRETO
Legendado / 20h
CINE GRACHER HAVAN 1
WICKED PARTE II
Dublado / 16h
WICKED PARTE II 3D
Dublado / 20h
CINE GRACHER HAVAN 2
O BAD BOY E EU
Dublado / 15h
TRUQUE DE MESTRE: O TERCEIRO ATO
Dublado / 17h30 e 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 23/11)
CINE GRACHER HAVAN 3
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Dublado / 16h
PREDADOR: TERRAS SELVAGENS
Dublado / 18h e 20h30
Assista agora mesmo!
Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala: