O Telefone Preto 2: novo filme de terror chega aos cinemas de Brusque
Há sessões dubladas e legendadas
O filme de terror O Telefone Preto 2 chega aos cinemas de Brusque. Há sessões dubladas e legendas. A história de Finney está longe de ter um fim. Quatro anos depois de conseguir escapar e matar o seu terrível sequestrador, o garoto tenta retomar uma vida normal como o único sobrevivente do sinistro cativeiro do chamado Pegador.
Enquanto ele luta para lidar com os traumas do passado, sua irmã mais nova, Gwen, começa a ter sonhos inquietantes: nas visões, ela ouve o som do telefone preto e presencia três meninos sendo caçados em um acampamento chamado Alpine Lake.
Determinada a entender o que essas mensagens significam, Gwen convence Finney a ir até o local durante uma nevasca.
Lá, os irmãos descobrem uma conexão assustadora entre o assassino e o próprio passado da família. O Pegador, agora mais perigoso mesmo após a morte, retorna em busca de vingança — e obriga Finney a enfrentar um mal ainda mais aterrorizante do que antes.
CINE GRACHER 1
MISSÃO PET
Dublado / 15h
O BOM BANDIDO
Dublado / 17h30 e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 16, 19 e 22/10)
CINE GRACHER 2
A CASA MÁGICA DE GABBY
Dublado / 15h e 18h
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 20h
CINE GRACHER 3
ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 16h30
DORA E O MUNDO MÁGICO DAS SEREIAS
Dublado / 18h30
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h
CINE GRACHER HAVAN 1
ENTRE PENAS E BICADAS
Dublado / 15h
TRON: ARES 3D
Dublado / 17h30
O TELEFONE PRETO 2
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 16, 19 e 22/10)
CINE GRACHER HAVAN 2
MISSÃO PET
Dublado / 15h30
O TELEFONE PRETO 2
Dublado / 18h
A CASA MÁGICA DE GABBY
Dublado / 20h15
CINE GRACHER HAVAN 3
PERRENGUE FASHION
Dublado / 16h
O ÚLTIMO RODEIO
Dublado / 18h30 e 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 16, 19 e 22/10)
