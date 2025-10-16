O Telefone Preto 2: novo filme de terror chega aos cinemas de Brusque

Há sessões dubladas e legendadas

O Telefone Preto 2: novo filme de terror chega aos cinemas de Brusque

Há sessões dubladas e legendadas

Comente

O filme de terror O Telefone Preto 2 chega aos cinemas de Brusque. Há sessões dubladas e legendas. A história de Finney está longe de ter um fim. Quatro anos depois de conseguir escapar e matar o seu terrível sequestrador, o garoto tenta retomar uma vida normal como o único sobrevivente do sinistro cativeiro do chamado Pegador.

Enquanto ele luta para lidar com os traumas do passado, sua irmã mais nova, Gwen, começa a ter sonhos inquietantes: nas visões, ela ouve o som do telefone preto e presencia três meninos sendo caçados em um acampamento chamado Alpine Lake.

Determinada a entender o que essas mensagens significam, Gwen convence Finney a ir até o local durante uma nevasca.

Lá, os irmãos descobrem uma conexão assustadora entre o assassino e o próprio passado da família. O Pegador, agora mais perigoso mesmo após a morte, retorna em busca de vingança — e obriga Finney a enfrentar um mal ainda mais aterrorizante do que antes.

Confira o trailer de O Telefone Preto 2:

CINE GRACHER 1

MISSÃO PET
Dublado / 15h

O BOM BANDIDO
Dublado / 17h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 16, 19 e 22/10)

CINE GRACHER 2

A CASA MÁGICA DE GABBY
Dublado / 15h e 18h

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 20h

CINE GRACHER 3

ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 16h30

DORA E O MUNDO MÁGICO DAS SEREIAS
Dublado / 18h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 1

ENTRE PENAS E BICADAS
Dublado / 15h

TRON: ARES 3D
Dublado / 17h30

O TELEFONE PRETO 2
Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 16, 19 e 22/10)

CINE GRACHER HAVAN 2 

MISSÃO PET
Dublado / 15h30

O TELEFONE PRETO 2
Dublado / 18h

A CASA MÁGICA DE GABBY
Dublado / 20h15

CINE GRACHER HAVAN 3 

PERRENGUE FASHION
Dublado / 16h

O ÚLTIMO RODEIO
Dublado / 18h30 e 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 16, 19 e 22/10)

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo