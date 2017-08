As condições do tempo em Brusque nesta sexta-feira,18, foram satisfatórias para as práticas ao ar livre em geral. O tempo seco prevaleceu com o sol aparecendo por entre nuvens.

Com um pouco de frio na madrugada e com forte nevoeiro se mantendo até as primeiras horas desta manhã, as temperaturas mínimas oscilaram valores que ficaram entre 10ºC e 14ºC pela nossa região, sendo que não tivemos um aquecimento significativo ao longo do dia, com máximas na casa dos 24ºC na parte da tarde, dados de minhas estações.

Permanece a previsão de chuva

E mantém a condição de tempo instável para o fim de semana. Segundo a meteorologista Gilsânia Cruz, a chuva deve chegar à Brusque entre o final da tarde/início da noite deste sábado,19, melhorando no decorrer do domingo, com declínio acentuado nas temperaturas a partir da tarde com o avanço de uma massa de ar frio para o Sul do Brasil.

Gilsânia acrescenta ainda, que a segunda-feira terá sol com algumas nuvens em todas as regiões do estado.

Temperatura: baixa na madrugada com geada nas áreas altas do Oeste, Meio Oeste e Planalto Sul, e de forma mais isolada no Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí. Durante o dia, temperatura amena aqui no Vale do Itajaí.

Vento: sudoeste a sudeste, fraco a moderado.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas desta sexta-feira registradas em Brusque e Guabiruba, com informações extraídas junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

13,3ºC com 24,6ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

14,0ºC com 23,5ºC /Bairro Centro/Brusque

12,8ºC com 23,5ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

11,6ºC com 22,8ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

10,4ºC com 21,9ºC /Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Pelo Vale do Itajaí tivemos: