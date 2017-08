As condições do tempo em Brusque para este final de semana que se aproxima se mostram favoráveis as práticas ao ar livre em geral, sendo que as temperaturas estarão em gradativa elevação. É o que nos apresenta o boletim emitido pela meteorologista Laura Rodrigues, da Epagri/Ciram. “Entre sexta e domingo, teremos a presença do sol com períodos de variação de nebulosidade em nossa região, não descartando um calorzinho, especialmente no domingo”, conclui Laura.

Dados do tempo em Brusque e região nesta quinta-feira

Apesar na nebulosidade ainda se fazer presente pelos céus de nosso município nesta quinta, o tempo seco prevaleceu e os brusquenses não tiveram aquele cenário com garoa como observado ontem aqui na nossa região. As temperaturas de um modo geral oscilaram valores hoje que ficaram dentro de um patamar mais agradável, com mínimas na madrugada/amanhecer entre 13ºC e 15ºC e com máximas no turno da tarde chegando aos 22ºC, dados de minhas estações.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas registradas nesta quinta em Brusque e Guabiruba, nos referidos locais por mim descritos em anexo: