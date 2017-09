O fim de semana começou sem grandes mudanças em relação ao que ocorreu nesta sexta-feira em Brusque. Segundo dados extraídos junto a Bianca Souza, técnica em meteorologia, teremos neste sábado,02, novamente o ar frio no mar, que traz umidade através dos ventos de nordeste para quem estiver na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte do estado. Nestas três regiões, a previsão é de um dia de muitas nuvens e menores aberturas de sol. Apesar da nebulosidade predominar a chance de chuva é para poucas cidades sendo fraca e passageira, conclui Bianca.

No domingo

A nossa região ainda vão ter momentos de mais nuvens, mas teremos maior quantidade de horas de sol. Com isso, as temperaturas da tarde do domingo sobem um pouco mais em todas as regiões. Previsão de 32 a 33°C no Sul e Oeste com 25 a 27°C boa parte das cidades, que inclui nosso município

Bianca Souza chama atenção ainda, que na segunda a previsão é de sol com uma tarde na casa dos 30°C em grande parte de SC.

(Dados de Bianca Souza, técnica em meteorologia)