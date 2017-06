Você se lembra se na casa de seus avós ou de outro parente ou vizinho havia ou quem sabe ainda há um pé de abacate? Onde meus avós moravam tínhamos um enorme abacateiro, que delícia! Era uma árvore frondosa e forte, provavelmente demorou toda a infância de meus avós e também de meus pais para crescer e se tornar linda e tão alta, nos proporcionando uma agradável e enorme sombra. Aposto que ela guardou muitos segredos e peraltices dos que desfrutaram de seu tronco e galhos passando ali as horas brincando.

Para os que gostam de abacate, aposto que sua memória gustativa traz lembranças dele sendo servido com açúcar ou preparado em uma vitamina doce, batido com leite, não é mesmo? Mas vocês sabiam que o Brasil é um dos únicos países a comer essa fruta em elaborações doces? Em outras regiões do mundo seu consumo agrega sal, limão, azeite, pimenta, coentro fresco, entre outros temperos. Fique tranquilo, antes de terminar deixaremos aqui receitas doces e salgadas para você se divertir na cozinha.

O abacate não é endêmico do Brasil. O principal centro de origem do abacateiro localiza-se no México e na América Central, porém alguns outros países da América do Sul, como Colômbia, Venezuela, Equador e Peru também são berços dessa planta. Por volta dos séculos XVI e XVII o Rio de Janeiro recebeu as primeiras mudas, que se adaptaram muito bem. Mais tarde ela foi distribuída para todo o Brasil. Porém, atualmente, são os estados de São Paulo e Minas que se destacam no cultivo comercial. Embora a árvore demore para crescer e fornecer sombra, após 2 anos do plantio de muda enxertada já se pode colher seus cremosos frutos e após 5 anos quando a planta for pré-franco (mudas obtidas a partir da semente).

O abacate mantém sua casca sempre verde, podendo variar para tons de marrom mais claro ou mais escuro quando fica maduro. No entanto, ele não amadurece no pé, é preciso colher a fruta e aguardar até que esteja boa para ser consumida. Dependemos do toque manual para perceber se ela está ou não madura. Quando ainda verde é rígida e muito amarga, não dá para comer. Já quando amadurece, é macia, exala um aroma adocicado característico, revela uma polpa de cor amarelo-esverdeada e é muito saborosa, além de nutritiva. Para armazenar e aguardar o tempo entre a colheita (ou a compra no mercado, que geralmente vende verde) e o consumo, deve-se manter a fruta fora da geladeira até que ela fique no ponto certo. Após aberta, é importante que o caroço permaneça no abacate, para evitar a oxidação (escurecimento).

E o avocado? Você já ouviu falar dele? Já experimentou? É uma fruta da família dos abacates que tem menos água em sua polpa, tornando o seu sabor mais concentrado. Seu formato é menor e sua casca varia da cor verde musgo para preta quando fica maduro.

Considerando tópicos nutricionais, pode-se afirmar que um abacate pequeno, com 150g de polpa (1 xícara aproximadamente), fornece 240 calorias, 22g de gorduras, 13g de carboidratos, 3g de proteínas e 10g de fibras. Conseguimos perceber, portanto, que não é uma fruta de baixa carga calórica, mas o seu diferencial está na composição de suas gorduras. Quase 70% das gorduras encontradas no abacate são monoinsaturadas, a maioria de ácido oleico, e o restante é composto por gorduras poli-insaturadas (ômega-6 e ômega-3) e saturadas (ácido palmítico).

Além disso, a polpa dessa fruta de cor graciosa e textura cremosa apresenta uma variedade muito grande de vitaminas e minerais. Destacam-se as vitaminas do complexo B, vitamina C, A, E, e os minerais cobre, manganês, magnésio, fósforo, potássio e zinco. Nesse conjunto vitamínico quem merece ênfase é a vitamina E, pois induz as gorduras a assumirem poder anti-inflamatório. O benefício pode ser reconhecido pelo efeito positivo sobre o colesterol HDL (colesterol bom) responsável pela proteção das artérias, e não pela destruição dessas. Ele pode auxiliar na dilatação das artérias e em diversas mudanças corporais benéficas para o funcionamento equilibrado e regulador do seu organismo.

Outro ponto positivo dessa fruta é que é rica em carotenoides! Eles atuam como antioxidantes e precursores da vitamina A, que é essencial para a saúde ocular. Suas benfeitorias não param por aí, o abacate auxilia na absorção de licopeno e betacaroteno, pois os carotenoides são solúveis na sua gordura. Esse benefício pode ser obtido a partir da inserção de pelo menos 150 gramas da fruta nas saladas em geral. Esse resultado também pode ser conquistado com a adesão do óleo de abacate, que você pode adquirir em lojas de produtos naturais.

Nosso órgão vital que pulsa involuntariamente também é agraciado por essa fruta. Você pode ajudar a manter seu coração saudável, consumindo uma xícara de abacate diariamente, que contém uma porcentagem bastante alta de ácido fólico (23%). Durante a gravidez recomenda-se sempre consumir ácido fólico, já que ajuda na boa formação do feto.

Curioso que até na saúde bucal ele auxilia, destruindo células orais cancerígenas sem interferir em células saudáveis.

Vale a pena incluir essa fruta nas refeições diárias, já que aumenta a absorção de nutrientes. Pesquisas mostraram que uma pessoa que consome abacate aumenta em 5 vezes a absorção de nutrientes em comparação com pessoas que não o consomem. Convenceu?

O abacate nunca esteve em tão alto conceito quanto agora, em redes sociais bombam receitas e fotos com a fruta verdolenga. Os cardápios se animam em oferecer o abacate em suas preparações gastronômicas. E olhem só que curioso, em Nova Iorque recentemente abriu um lugar totalmente focado no abacate (no caso o avocado), o nome do local é “Avocaderia” e se consideram o primeiro “Avocado Bar”.

Para podermos ter nossa avocaderia em casa, seguem algumas sugestões:

GUACAMOLE:

1 abacate maduro ou avocado

1 cebola pequena cortada em brunoise

1 pimentão orgânico pequeno cortado em brunoise

1 tomate orgânico pequeno cortado em brunoise

Sumo de meio limão (ou um pouco mais)

Sal e pimenta a gosto

Meio maço de coentro fresco bem picadinho

Misturar tudo e servir imediatamente com tortilhas assadas e de preferência sem corantes.

MOUSSE DE ABACATE COM CACAU:

1 abacate

4 colheres de sopa de leite de coco

4 colheres de sopa de melado

2 colheres de sopa de açúcar de coco

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 xícara de chocolate (de boa qualidade) 70% sem leite

1 pitada de sal rosa

Modo de preparo:

Derreta o chocolate em banho Maria. No liquidificador coloque o abacate e o leite de coco, bata bem, adicione o melado, bata novamente e siga com os outros ingredientes por último o chocolate derretido! Coloque em recipiente de vidro e Geladeira por mínimo de 8h!

MAIONESE DE ABACATE:

1/2 abacate

1/2 limão

1 dente de alho

2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem

Noz moscada, cardamomo, pimenta e sal à gosto!

2 colheres de sopa salsinha picadinha

Bater tudo no liquidificador ou no processador!

SALADA

Elabore a salada do seu gosto, de preferência com ingredientes orgânicos, acrescente 150 gramas de cubos de abacate e tempere conforme preferir;

SANDUÍCHE PREPARADO COMO NO MÉXICO

Escolha o pão

Escolha a proteína que irá compor seu sanduíche, pode ser hambúrguer, atum, filé de frango ou até uma omelete

Escolha as saladas que podem ser, rúcula, alface, tomate, broto de alfafa, agrião, milho, cebolas em rodelas refogadas ou cruas

Fatias de queijos se você puder comer

Fatias de abacate – 150 gramas (ou menos, caso já tenha consumido no mesmo dia)

Modo de Preparo: apronte seu sanduba colocando delicadamente e de forma ordenada os ingredientes no meio do pão.

Obs. No México não usam maionese nem ketchup, somente fatias do mais delicioso abacate.

Michelle Kormann da Silva – gastrônoma

Janete Tridapalli Duarte – nutricionista

fotos: Instagram do Avocaderia.