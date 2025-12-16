O trio FNM: quem foi para a Assembleia?

Em 1962 houve eleições gerais em todo o país para eleger os novos representantes no Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Para a Câmara Federal não houve candidato brusquense. Mas para a Assembleia os três maiores partidos da época lançaram candidatos: pela UDN concorreu Mário Olinger, pelo PSD Nilo Bianchini e pelo PTB Francisco Roberto Dall’Igna

Logo no início da campanha eles foram rotulados pela sabedoria popular de trio FNM (Francisco, Nilo, Mário) em alusão ao famoso caminhão FNM, fabricado no Brasil pela Fábrica Nacional de Motores

Naquele ano Brusque tinha 9.542 eleitores e com três candidatos fortes e divisão de votos, havia o risco de o município ficar sem representante na Assembleia. No dia da eleição, no Café Pigalle, houve várias apostas de que nenhum deles seria eleito, a não ser que conseguissem a maioria dos votos em outras regiões.

Abertas as urnas em Brusque nossos candidatos fizeram uma votação surpreendente: Dr. Francisco fez 3.021 votos, Mário Olinger fez 2.579 votos e Nilo Bianchini fez 1.719 votos. O equivalente a 83,15% dos votos para Deputado Estadual em Brusque. Mas para conseguir a eleição seria preciso de grande votação fora de Brusque, o que realmente aconteceu: Nilo Bianchini fez 4.981 votos em outros municípios totalizando 6.700 votos; Mário Olinger fez 4.109 totalizando 6.688 votos; Dr. Francisco fez 1.442 votos, totalizando 4.463 votos. E o mais importante, os três se elegeram. O trio FNM foi para a Assembleia.

Vereadores eleitos em 1962

PSD: Antônio (Neco) Heil, José Germano Schaefer (Pilolo), Arthur Jacowicz (Polaco), Ingo Arlindo Renaux, Arno Ristow; UDN: Kurt Schlosser, Orlando Munch, Alexandre Merico, Dr. Carlos Moritz; PTB: Dr. Germano Hoffmann, Dr. Antônio Luiz da Silva.

Campeão de votos

O candidato ao Senado Antônio C Konder Reis, pela UDN, foi o campeão de votos em Brusque na eleição de 1962. Fez 5.717 votos, dos 8.801 eleitores votantes, ou seja, 65% dos votos.

Coisas da política brasileira

Na eleição de 1962 Doutel de Andrade, do PTB, concorreu para dois cargos: Senador e Deputado Federal. Em Brusque ele fez 2.189 votos para o Senado e 1.507 votos para Deputado Federal. Foi eleito para a Câmara Federal.