Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (01 a 02/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Altair Pedro Schwamberger, 68

02/01: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia no bairro Dom Joaquim. Velório acontece na Capela Dom Joaquim. Sepultamento acontece na quarta-feira, 3, no Cemitério Dom Joaquim, às 8h. Deixa dois filhos, quatro netos, duas bisnetas, demais familiares e amigos enlutados.

Rosalina Testoni Ramos, 77

01/01: morava no bairro Azambuja. Velada na Capela Parque da Saudade. Cremada no Crematório Catarinense. Deixa amigos e familiares enlutados.

Waldemiro José Scalvin, 86

01/01: faleceu na residência, no bairro Steffen. Velada na Capela Municipal de Nova Trento. Sepultado no Cemitério de Nova Trento. Deixa amigos e familiares enlutados.

Catarina Mayer Schell, 96

31/12: faleceu no Hospital Imaculada Conceição de Nova Trento. Residia na localidade da Conquista, em Nova Trento. Velada na Capela São Francisco Xavier. Sepultada no Cemitério da Conquista. Viúva, deixa seis filhos, 11 netos, sete bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Jacó Isidoro Montibeler, 69

29/12: faleceu na residência, no bairro Poço Fundo. Velado no Parque da Saudade. Sepultado no bairro Parque da Saudade. Deixa três filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Leia também:

1. Justiça nega revogação de medidas cautelares impostas a Jocimar do Santos

2. Pescaria entre amigos termina em 26 kg fisgados no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

3. Menos calor e mais chuva: confira a previsão do tempo para os próximos dias em Brusque

4. Identificados jovens encontrados mortos dentro de carro em Balneário Camboriú

5. Em vídeo, companheira de Cristiano Ronaldo deseja feliz ano novo para empresária de Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: