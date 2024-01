Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (01 a 04/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Salésio José Heck, 54

04/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Poço Fundo. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Águas Claras, às 9h desta sexta-feira, 5. Deixa três filhos e um neto enlutados.

Nelson Groh, 67

02/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. Velório acontece na Capela Dom Joaquim. Foi sepultado no Cemitério Dom Joaquim. Deixa esposa, dois filhos, quatro netos, demais familiares e amigos enlutados.

Valdir Gonçalves, 63

02/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa quatro filhos, oito netos, demais familiares e amigos enlutados.

Altair Pedro Schwamberger, 68

02/01: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia no bairro Dom Joaquim. Velório acontece na Capela Dom Joaquim. Sepultado no Cemitério Dom Joaquim, às 8h. Deixa dois filhos, quatro netos, duas bisnetas, demais familiares e amigos enlutados.

Rosalina Testoni Ramos, 77

01/01: morava no bairro Azambuja. Velada na Capela Parque da Saudade. Cremada no Crematório Catarinense. Deixa amigos e familiares enlutados.

Waldemiro José Scalvin, 86

01/01: faleceu na residência, no bairro Steffen. Velada na Capela Municipal de Nova Trento. Sepultado no Cemitério de Nova Trento. Deixa amigos e familiares enlutados.

Catarina Mayer Schell, 96

31/12: faleceu no Hospital Imaculada Conceição de Nova Trento. Residia na localidade da Conquista, em Nova Trento. Velada na Capela São Francisco Xavier. Sepultada no Cemitério da Conquista. Viúva, deixa seis filhos, 11 netos, sete bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Jacó Isidoro Montibeler, 69

29/12: faleceu na residência, no bairro Poço Fundo. Velado no Parque da Saudade. Sepultado no bairro Parque da Saudade. Deixa três filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

