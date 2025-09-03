Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (01 a 03/09)
Registramos, com pesar, os falecimentos de:
Marly Hubner, 67
03/09: faleceu na residência. Residia no bairro Limoeiro. Cremação ocorrerá no crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, nesta quarta-feira, 3. Deixa dois filhos e cinco netos enlutados.
Vera Lúcia Bispo Reis, 54
02/09: faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Guarani. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 17h desta quarta-feira, 3. Deixa três filhos, sete netos e três bisnetos enlutados.
