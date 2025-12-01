Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (28/11 a 01/12)
Registramos, com pesar, os falecimentos de:
Odette Gevaerd, 97
30/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Sepultamento nesta segunda-feira, 1, no cemitério Parque da Saudade, às 16h. Solteira, deixa familiares e amigos enlutados.
Edite Saueressig, 85
30/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedrinho. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa sete filhos, 20 netos e 17 bisnetos.
Maria Conilde Betinelli, 72
30/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade Viúva, deixa um filho.
Alvira Miorando Zambiasi, 98
30/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. Sepultamento ocorreu no cemitério Águas Claras. Viúva, deixa oito filhos, 32 netos, vários bisnetos e cinco tataranetos.
Celso Bruns, 67
30/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Sepultamento ocorreu no cemitério do Dentro. Casado, deixa três filhos e dois netos.
Felix Rocha Guedes, 94
29/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Centro. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade. Viúvo, deixa quatro filhas, nove netos e cinco bisnetos.
Terezinha Onofre, 67
29/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Steffen. Sepultamento ocorreu no cemitério municipal de Alfredo Wagner. Divorciada, deixa uma filha e duas netas.
Rosita Petris, 52
28/11: faleceu em residência. Residia no bairro Cedrinho. Sepultamento ocorreu no cemitério municipal de Rio do Sul. Casada, deixa quatro filhos e três netos.
Dilma Maria Facchini Tridapalli, 95
28/11: faleceu no Hospital Imaculada Conceição, às 22h10. Residia no Centro, em Nova Trento. Sepultamento ocorreu no cemitério municipal de Nova Trento. Viúva, deixa cinco filhos, 12 netos, 16 bisnetos e demais familiares enlutados.
