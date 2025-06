Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (02 a 03/06)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Maria Eccele Bertoldi, 72

03/06:faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Luzia. Velório acontece na capela do Parque da Saudade. O sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, às 16h30, desta terça-feira, 3. Deixa dois filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Valmor Torresani, 84

02/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Nova Brasília. Velório acontece na Capela Mortuária do bairro Santa Terezinha. Sepultamento ocorre no cemitério do bairro Santa Terezinha, às 17h, desta terça-feira, 3. Deixa três filhos, oito netos, duas bisnetas, demais familiares e amigos enlutados.

