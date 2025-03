Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (03 a 04/03)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Salete Moraes de Souza, 56

03/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Poço Fundo. Velório acontece no Cemitério Parque da Saudade. O sepultamento acontece no Cemitério Parque da Saudade, às 17h. Deixa cinco filhos, 12 netos, demais familiares e amigos enlutados.

Andronico da Silva, 93

03/03: faleceu em Brusque. Residia no bairro Águas Claras. Cremado no Crematório Catarinense Palhoça. Deixa familiares e amigos enlutados.

Myriam Lysette Piazza Zucco, 92

03/03: faleceu no Hospital Unimed Joinville. Residia no Centro de Brusque. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa sete filhos, vários netos, vários bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Laudelino Marcos, 82

03/03: faleceu em Brusque. Residia em Brusque. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa oito filhos, dez netos, cinco bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Nilza Silva Chaves, 89

03/03: faleceu em Nova Trento. Residia em Nova Trento. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa cinco netos, demais familiares e amigos enlutados.

Luiz Felipe Gonçalves Alves, 21

03/03: faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Dom Joaquim. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos enlutados.

Arni Doebber, 68

02/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Bateas. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa seis filhos, 17 netos, demais familiares e amigos enlutados.

Maurilia Graf, 76

01/03: faleceu no Hospital Dom Joaquim. Residia no bairro Dom Joaquim. Sepultada no Cemitério Dom Joaquim. Deixa um filhos, dois netos, demais familiares e amigos enlutados.

Hary Vanelli, 58

01/03: faleceu na residência, no bairro Gabiroba, em Botuverá. Sepultado no cemitério do Centro de Botuverá. Deixa esposa, uma filha, duas netas, demais familiares e amigos enlutados.

Maria Bernadete Petris, 66

01/03: faleceu no Hospital Beatriz Ramos, em Indaial. Residia no bairro São Pedro. Sepultado no Parque da Saudade. Deixa dois filhos, um neto, demais familiares e amigos enlutados.

