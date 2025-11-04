Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (03 a 04/11)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Francisco Simão Knies, 83 (Seu Chico)

04/11: faleceu no Hospital Azambuja. Sepultamento será nesta quarta-feira, 5, às 10h, no cemitério do Guarani. Deixa 12 filhos, sendo uma in memoriam, 17 netos, 9 bisnetos, além de familiares e amigos enlutados.

Marcelo Baron, 56

03/11: faleceu na residência, no bairro Guarani. Sepultamento será nesta terça-feira, 4, às 16h, no cemitério do Guarani. Deixa um filho, além de familiares e amigos enlutados.

