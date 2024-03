Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (04 a 05/03)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Isolde Ebel, 74

05/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Lageado Baixo, nesta quarta-feira, 6. Deixa dois filhos, seis netos e uma bisneta enlutados.

Arnoldo Lana, 103

05/03: faleceu no Hospital Dom Joaquim. Residia no bairro Santa Rita. Cremação ocorrerá no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, às 9h desta quarta-feira, 6. Deixa quatro filhos, 15 netos e 13 bisnetos enlutados.

Ângela Maria Azevedo, 61

04/03: faleceu na residência. Residia no bairro Steffen. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa uma filha e três netos enlutados.

Gabriela da Silva, 31

04/03: faleceu na residência. Residia no bairro Nova Brasília. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa uma filha enlutado.

