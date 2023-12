Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (04 a 05/12)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Rigon Puhler, 68

05/12: Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro, em Guabiruba. Velório acontece na Capela São Pedro. Sepultamento acontece às 16h30 no Cemitério Luterano do Holstein. Solteiro, deixa amigos e familiares enlutados.

Inês de Oliveira Hodecker, 73

04/12: faleceu na residência, no bairro Jardim Maluche. Velório acontece na Capela do Centro. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa dois filhos, duas netas, demais familiares e amigos enlutados.

Valdete Thomáz, 75

03/12: faleceu no Hospital Oase Timbó. Residia no bairro Jardim Maluche. Velório acontece no Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa um filho, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Orides Schaadt, 75

03/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Steffen. Velório acontece na Capela do Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade, às 16h. Deixa quatro filhos, demais familiares enlutados.

José Batista Albuquerque, 71

03/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. Velório acontece na Capela do Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa quatro filhos, seis netos, demais familiares e amigos enlutados.

Oscar Bernardi, 79

03/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. Velório acontece na Capela do Centro. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade, às 15h. Casado, deixa três filhos, cinco netos, demais familiares e amigos enlutados.

Ivair Alves dos Santos, 60

02/12: faleceu na residência, no bairro Primeiro de Maio. Velado na Capela Águas Claras. Sepultado no Águas Claras. Casado, deixa dois filhos, familiares e amigos enlutados.

Jair Nau, 53

01/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Pedras Grandes, em Botuverá. Velado na Capela Águas Negras. Sepultado no Cemitério Águas Negras. Casado, deixa dois filhos, familiares e amigos enlutados.

Silma Loreno da Costa, 93

01/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Imigrantes, em Guabiruba. Velada na Capela do Centro de Guabiruba. Cerimônia de cremação no Crematório Vaticano. Viúva, deixa nove filhos, demais netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos enlutados.

Vitor Hort, 70

01/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Velado na Capela do Paquetá. Sepultado no Cemitério Paquetá. Casado deixa três filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

