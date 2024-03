Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (04 a 07/03)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Jaimer Colombi, 67

06/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Lageado Alto, em Botuverá. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Centro de Botuverá, às 15h30h desta quinta-feira, 7. Deixa três filhos e dois netos enlutados.

Maria Lucia Lima, 84

06/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Guabiruba. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Guabiruba. Deixa nove filhos enlutados.

Idalina Cardoso dos Santos, 68

06/03: faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Santa Luzia. Foi sepultada no Cemitério do Águas Claras. Deixa amigos e familiares enlutados.

Elvira Zermiani, 90

06/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Arraial dos Cunhas. Foi sepultada no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Itajaí. Deixa amigos e familiares enlutados.

Norival Luiz Rezini, 77

06/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Souza Cruz. Foi sepultado no Cemitério do Dom Joaquim. Deixa amigos e familiares enlutados.

Maria Rosemery Censi Costa, 58

05/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Souza Cruz. Foi sepultada no Cemitério do Barracão, em Gaspar. Deixa amigos e familiares enlutados.

Isolde Ebel, 74

05/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Foi sepultada no Cemitério do Lageado Baixo. Deixa dois filhos, seis netos e uma bisneta enlutados.

Arnoldo Lana, 103

05/03: faleceu no Hospital Dom Joaquim. Residia no bairro Santa Rita. Cremação ocorreu no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Deixa quatro filhos, 15 netos e 13 bisnetos enlutados.

Ângela Maria Azevedo, 61

04/03: faleceu na residência. Residia no bairro Steffen. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa uma filha e três netos enlutados.

Gabriela da Silva, 31

04/03: faleceu na residência. Residia no bairro Nova Brasília. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa uma filha enlutado.

Nascimentos:

06/03: Antonela Mafra Rescarolli

filha de Marciane Aparecida Mafra Rescarolli e Igor Douglas Rescarolli

