Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (04 a 11/08)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Bronildes Knihs, 75 (pop. Nide)

04/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 16h desta terça-feira, 5. Viúva, deixa dois filhos e dois netos enlutados.

Hilário Heil, 78

03/08: faleceu na residência. Residia no bairro Santa Terezinha. Foi sepultado no cemitério do Santa Terezinha. Deixa duas filhas, quatro netos e um bisneto enlutado.

Edite Maria Zabel, 72

03/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Negras, em Botuverá. Foi sepultada no cemitério do Águas Negras. Deixa esposo, dois filhos e cinco netos enlutados.

Maria Luci Ristow Cavicholi, 77

03/08: faleceu no Hospital de Tijucas. Residia no bairro Primeiro de Maio. Foi sepultada no cemitério do Águas Claras. Deixa três filhos, seis netos e um bisneto enlutado.

Ilma Coutinho de Lima, 42

02/08: faleceu na residência. Residia no bairro Azambuja. Cremação ocorreu no crematório Vaticano. Deixa esposo e uma filha enlutada.

Pedro Heleno da Silva, 84

02/08: faleceu na residência. Residia em Brusque. Foi sepultado no cemitério Parque da Saudade. Deixa cinco filhos, dez netos e quatro bisnetos enlutados.

Luiz Rengel, 75

02/08: faleceu na residência. Residia no Centro de Guabiruba. Foi sepultado no cemitério de Pinheiral. Deixa três filhos, oito netos e um bisneto enlutado.

Marlene da Silva Mafra, 76

01/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. Cremação ocorreu no crematório Catarinense. Deixa uma filha e três netos enlutados.

Aluizio Heil, 72

01/08: faleceu na residência. Residia no bairro São Luiz. Foi sepultado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa, três filhos e três netos enlutados.

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: