Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (05 a 07/02)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Maria da Conceição Bispo, 71

07/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 9h desta quinta-feira, 8. Deixa dois filhos e dois netos enlutados.

Vilço José Barni, 71

06/02: faleceu na residência. Residia no bairro Souza Cruz. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 15h desta quarta-feira, 7. Deixa amigos e familiares enlutados.

Claudemir Vitório de Oliveira Lima, 55 (pop. Pele)

06/02: faleceu no Hospital Azambuja. Foi sepultado no Cemitério do Águas Claras. Deixa amigos e familiares enlutados.

Raimundo Rosinaldo Farias da Silva, 45 (pop. Nenem)

05/02: faleceu na residência. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa quatro filhos enlutados.

