Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (05 a 06/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Deisy Gums Schulenburg, 75
06/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Sepultamento será realizado nesta terça-feira, 6, às 17h, no cemitério Luterano do Centro. Deixa familiares e amigos enlutados.

Diana Santos do Nascimento, 56
05/01: faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Guarani. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposo, dois filhos, dois netos, familiares e amigos enlutados.

