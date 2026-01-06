Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (05 a 06/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Deisy Gums Schulenburg, 75

06/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Sepultamento será realizado nesta terça-feira, 6, às 17h, no cemitério Luterano do Centro. Deixa familiares e amigos enlutados.

Diana Santos do Nascimento, 56

05/01: faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Guarani. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposo, dois filhos, dois netos, familiares e amigos enlutados.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

