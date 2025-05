Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Anônimo Martins de Macedo, 78

06/05: residia no bairro Nova Brasília. Velório acontece na Capela Santa Terezinha. Cerimônia de cremação ocorre no Cemitério Palhoça, às 9h desta quarta-feira, 7. Deixa dois filhos, demais familiares e amigos enlutados.

Nadir Cognacco, 75

05/05: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Velório acontece na Capela do Centro. Sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, às 17h. Deixa três filhos, seis netos, demais familiares e amigos enlutados.

Cleuza Augusta de Almeida Guimarães, 88

05/05: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. O velório acontece na Capela Mortuária Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa uma filha, demais familiares e amigos enlutados.

Osnildo Francisco Gonçalves, 58, conhecido como Nildo

05/05: faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Primeiro de Maio. Velório acontece na Capela Mortuária Brilhante I. O sepultamento ocorre no Cemitério Brilhante I, às 16h. Deixa esposa, dois filhos, dois netos, demais familiares e amigos enlutados.

