Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Rute Aparecida de Oliveira, 58

06/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Negras, em Botuverá. Foi sepultada no cemitério do Águas Negras, em Botuverá. Deixa marido, três filhos e quatro netos enlutados.

