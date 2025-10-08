Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (06 a 08/10)

Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (06 a 08/10)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Zilma Pereira Hoffmann, 91
08/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Cremação será no crematório Catarinense, em Palhoça, às 9h desta quinta-feira, 9. Viúva, deixa cinco filhos, dez netos, dez bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Raquel Bernardo, 83 (pop. dona Raquel)
08/10: faleceu na residência. Residia no bairro Azambuja. Sepultamento será às 17h desta quarta-feira, 8, no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa cinco filhos, nove netos, quatro bisnetos, familiares e amigos enlutados.

João Antunes Pereira, 81
08/10: faleceu na residência. Residia no bairro Planalto. Sepultamento será às 10h desta quinta-feira, 9, no cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa quatro filhos, 12 netos, três bisnetos, familiares e amigos enlutados.

