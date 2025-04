Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (07 a 08/04)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Lúcia de Lourdes Maffezzolli, 77

08/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Velório acontece na Capela Parque da Saudade. O sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, a partir das 17h. Deixa uma filha, demais familiares e amigos enlutados.

Solange Testoni, 66

07/04: faleceu no Hospital Santo Antônio Blumenau. Residia em Blumenau. Velada na Capela do bairro Santa Terezinha, em Brusque. A cerimônia de cremação ocorre no Crematório Catarinense de Palhoça, a a partir das 18h. Solteira, deixa um filho, demais familiares e amigos enlutados.

Salete Maçaneiro, 60

07/04: faleceu na residência, no bairro Rio Branco. Velada na Capela do Parque da Saudade. Cremada no Crematório Catarinense. Deixa um filho, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: