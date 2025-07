Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (07 a 08/07)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Alzira Maffezzolli Crespi, 99

08/07: faleceu em um lar de idosos. Residia no bairro Cedrinho. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Santa Terezinha, às 16h desta terça-feira, 8. Viúva, deixa três filhos, dois netos, um bisneto e dois tataranetos enlutados.

